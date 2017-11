Niños de Berlín, en Santander, vivieron su día más soñado

Treinta niños del corregimiento Berlín de Tona, en Santander, celebraron la fiesta de Hallowen con una visita al Cacique Centro Comercial con una jornada de cine, juegos y helados, apoyada por el Diario Adn y la Casa Editorial EL TIEMPO.

Sus cachetes colorados, a causa del frío del lugar de origen, combinaban con la sonrisa y asombro por ver las instalaciones del reconocido establecimiento comercial en Bucaramanga.

Para la gran mayoría de ellos era su primera vez en esa ciudad y por eso la ansiedad para entrar al lugar. Una vez adentro, se encontraron de frente con ‘El castillo de colores’, un espacio ubicado en la plazoleta de eventos, en el que hay un pequeño laberinto acorde para jugar a las escondidas o divertirse con amigos.



Tras ser dadas las instrucciones por parte de los adultos responsables, el recorrido continuó hasta el cuarto piso del Cacique para llegar a Cine Colombia.



El entusiasmo por entrar a la sala aumentaba con cada paso que daban, las cabezas se movían de un lado a otro para apreciar los distintos locales, pero la alegría los envolvió cuando se les entregó su combo de palomitas de maíz con el vaso para que lo llenaran de gaseosa.



Para algunos la sorpresa era notoria cuando el líquido salía del dispensador, para otros era difícil decidirse entre los distintos sabores, pero todos coincidieron en que no podían perder más tiempo para entrar de una vez al recinto y apreciar la película.



Para Juan Nicolás Vallecilla, quien a sus nueve años cursa cuarto grado, no sería la primera vez en un cine porque ya había ido a ver ‘Los pitufos’, pero eso no le impidió que de su cara se borrara la sonrisa por regresar.

El viaje de los niños del colegio Luz de la Esperanza se dio gracias a la campaña ‘Cumplimos sueños por Santander’, que llegó a su fin durante este año. Foto: Jaime Moreno/ EL TIEMPO

Entró acompañado de su compañera Arely Pérez, quien nunca había vivido esa experiencia. La cinta escogida fue ‘El viaje fantástico a Oz’, en la que la protagonista Dorothy debe ayudar a sus amigos para derrotar al malvado Urfin.



Durante dos horas entraron al mundo fantástico del séptimo arte y a la una de la tarde ya era hora de almorzar. El sitio escogido fue McDonald’s y allí el aire acondicionado del salón les hizo recordar al frío que acostumbran a sentir en Berlín, lo que los hizo sentir más confianza.



“Estos son niños que no tienen oportunidades de salir de Berlín. Lo importante más allá de la diversión es que aprendan de la película, de las experiencias que tuvieron y me parece que esto conlleva a lograr más desarrollo de competencias que lo que harían en el aula de clases. Desde que tuvimos la posibilidad de venir, todos trabajamos de la mano para que los pequeños tuvieran esta vivencia”, indicó la rectora del colegio Luz de la Esperanza, María Teresa Gómez Dueñas.



Pero el recorrido no terminó con el almuerzo porque de ahí pasaron a los juegos electrónicos de Arkadia. Las risas, los gritos, las corridas y las ganas por montarse en todos los aparatos posibles fueron las constantes durante la hora que estuvieron allí.



La nostalgia los invadió un poco cuando les informaron que ya se había vencido el tiempo, pero ese sentimiento no duró mucho tras la endulzada que tuvieron con un helado en Crepes & Waffles, para finalmente regresar sobre el final de la tarde a sus viviendas para transmitir a sus padres cada detalle del “día soñado”.



El viaje de los niños del colegio Luz de la Esperanza se dio gracias a la campaña ‘Cumplimos sueños por Santander’, que llegó a su fin durante este año.



Esta consiste en traer a estudiantes de lugares apartados de Bucaramanga para que conozcan la ciudad y vivan experiencias inolvidables.



En total viajaron siete grupos, cada uno con 30 pequeños. Para el próximo año se estima que se realizarán 12 viajes a partir de abril.



BUCARAMANGA