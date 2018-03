Investigan muerte de niño indígena en frontera con Venezuela

14 de marzo 2018 , 09:55 a.m.

Las dramáticas imágenes de los niños wayú con cuerpos desvanecidos por el hambre y la enfermedad, en La Guajira, se están repitiendo en zona de frontera con la migración de indígenas, provenientes de la Serranía del Perijá, de Venezuela.

Pero esta situación humanitaria tendería a aguidizarse si las autoridades colombianas de salud confirman el fallecimiento de un menor de edad yukpa al interior del improvisado resguardo que esta comunidad acondicionó con cajas y bolsas de plástico a un costado del puente internacional Francisco de Paula Santander, situado entre la ciudad de Cúcuta y la población venezolana de Ureña.



Según el Centro Regulador de Urgencia y Emergencias (Crue) de Norte de Santander, el caso de este menor, que a principios de esta semana habría perdido la vida aquejado por un padecimiento en la piel, fue recepcionado por las entidades gubernamentales que conforman el Puesto de Mando Unificado para manejar la crisis migratoria sobre esta línea divisoria.



“Estamos en comunicación con las autoridades sanitarias del vecino país para confirmar este caso, pues al interrogar a los integrantes de esta etnia se han negado a aceptar esta muerte, por eso no hemos reportado oficialmente esta situación. Sin embargo no nos deja de preocupar, porque muchos de estos indígenas padecen de cuadros de desnutrición, de tuberculosos y de algunas enfermedad que se transmiten a través de vectores, como dengue, zika y chikunguña”, puntualizó Eusebio Enrique González, director del Crue.



Algunas versiones que se han tejido en torno a este trágico desenlace apuntan a que la víctima fue trasladada por sus padres al vecino país para no exponer las condiciones de miseria en las que sobreviven allí unos 450 miembros de esta comunidad.

El éxodo de aborígenes venezolanos en esta zona fronteriza es una problemática reciente, que el año pasado se presentó en la redoma del Terminal de Cúcuta. Foto: Cortesía de la Alcaldía de Cúcuta

En un listado proporcionado por los caciques de esta etnia quedó consignado que estos ranchos improvisados también son habitados por unas 60 mujeres en estado de embarazo y unos 130 menores de edad, quienes reciben una mínima atención en salud, porque muchos de sus líderes se han resistido a la intervención por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y de las brigadas médicas.



Empujados por la crisis social y económica del vecino país, los yukpa han llegado de manera masiva al área metropolitana de Cúcuta, donde suelen deambular por las calles vendiendo sus artesanías o pidiendo limosna.



