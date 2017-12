En Tibú, niño de 6 años resultó quemado al manipular combustible

En la vereda La Libertad, ubicada en el corregimiento Campo Dos del municipio de Tibú (Norte de Santander), un menor de 6 años sufrió quemaduras en varias partes del cuerpo, luego de que le prendiera fuego a un recipiente con el que estaba jugando, el cual poseía el líquido inflamable.

De inmediato, el pequeño fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Cúcuta, donde se está recuperando de las graves heridas.



A este hecho lamentable se suma el fallecimiento del ciudadano venezolano Eduardo Oliveros, de 31 años de edad, proveniente del mismo corregimiento, quien desde hace diez días se encontraba internado en un hospital de la capital del departamento, tras resultar con quemaduras severas por la inadecuada manipulación de combustible.

Las autoridades advirtieron que la gente sigue vendiendo gasolina y almacenándola sin los elementos de seguridad. Es por ello que hicieron un llamado a la comunidad para que no operen este tipo de sustancias y de igual manera prestar atención a los niños en caso de que las tengan en sus casas, para que no se repitan este tipo de situaciones.



“Entiendan el daño que se puede ocasionar no solamente a la humanidad sino también a las personas, hay mucha gente que se está quejando sobretodo donde hay venta de gasolina o mal almacenamiento del combustible”, declaró el coronel George Quintero, Comandante del Departamento de Policía Norte de Santander.





