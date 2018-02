El tierno retrato que un niño de Tunja hizo de su perrita perdida

Doña Liliana Barrera llegó en la noche del viernes a su casa en el barrio Kennedy, en Tunja (Boyacá), y encontró a su hijo Víctor arrodillado, secándose las lágrimas y dibujando en una hoja de cuaderno el retrato de su perrita Lulú, que ese día desapareció.

Víctor, de ocho años, pese a su tristeza, sacó sus colores rojo y café, también un esfero negro y empezó a dibujar un pequeño cartel de ‘Se busca’, que desde esa misma noche empezó a pegar por las calles de su barrio.



El niño, quien cursa cuarto grado en un colegio cercano a su casa, pegó sus 'retratos' de Lulú por el barrio acompañado por sus hermanitas. Un vecino de Víctor, según Boyacá Siete Días, dijo: “Este es el aviso más tierno que he visto en mi vida, ver al niño pegándolo de poste en poste me partió el corazón y más cuando le pregunté la situación”.



El vecino también contó que Víctor estaba destrozado, pues su perrita Lulú –una criolla de escasos tres meses- se le perdió o se la habían robado a pocos pasos de su casa.

— Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) 11 de febrero de 2018

Ese viernes al mediodía, doña Liliana fue a dejar a Víctor al colegio y cuando regresó de la institución entró a su vivienda, luego decidió comprar unos alimentos que necesitaba para su hogar y Lulú la siguió.



La madre de Víctor contó que mientras salía de la tienda, donde duró poco tiempo, no encontró a Lulú, pero por la cercanía pensó que había retornado a la casa. Se equivocó y empezó a gritar en el barrio preguntando por el paradero de su perrita.



Volvió a la tienda a pocos pasos de su casa, la tendera le contó que un señor había comprado 100 pesos de salchichón para darle a Lulú y que esa fue la última vez que la vio.



Liliana le dejó el aviso a sus otras dos hijas para que buscaran a Lulú, pues ella debía irse a trabajar, pero fue en vano porque Lulú no apareció.



En la noche, al llegar a casa, Víctor estaba destrozado y ya alistaba su mensaje de búsqueda de su querida Lulú, una perrita que él deseaba y por la que duró varias semanas rogándole a su mamá para que le adoptara y se la regalaran de Navidad. “Mami, quiero una perrita”, le decía Víctor a Liliana, quien ante la insistencia optó por dársela y ayudarle a buscar su nombre por internet.



“Me perdí, puedes ayudarme a estar con mi familia”, dice el encabezado del cartel dibujado por Víctor.



“La perrita tiene un collar o chaleco rosado, tiene una raya negra, sus orejas son cafés, el hocico es negro, cuando corre le saltan las orejas, a veces ella muerde, tiene colita corta, pero no cortada, tiene ojos cafés, es juguetona”, describe Víctor a Lulú en su cartel.



Liliana contó que Víctor le ha echado la culpa por la pérdida de su perrita. “Yo le he dicho: papito, no llore, no me eches la culpa”.



También, dijo que el niño está empecinado en encontrarla por lo que destapó su alcancía para sacar copias de su aviso y poder estar de nuevo a su lado.



Este domingo, la madre del niño recibió una llamada de un señor que, supuestamente, la tenía y la describió tal cual el aviso de Víctor, pero le dijo que él se la había encontrado y ya la regaló a su hija, por lo que no piensa devolverla.



“El señor dijo que nos iba mandar una foto por WhatApp, pero nunca mandó algo”, contó Liliana.



Al ver la tristeza de Víctor, una vecina le dijo que le iba a regalar otra cachorrita al niño, quien ya le buscó nombre a la que sería su nueva mascota: Sakira.



Pero pese a tener ya una nueva, Víctor dijo que a él quería a su Lulú, así le tocara pagar las croquetas de ella con sus ahorros de las onces.

Ayude a buscar a Lulú

Si conoce el paradero de Lulú puede comunicarse al teléfono 3154481888.



ELTIEMPO.COM