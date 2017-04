Cartagenero de 16 años, premiado por buen lector

En Colombia donde, según el Ministerio de Cultura, un persona lee en promedio menos de un libro al año, hallar un joven de 16 años que ha leído más de un centenar de obras de la literatura universal, es un orgullo.

Andrés Murillo Jurado fue galardonado con el premio ‘Que estás leyendo’ que entrega La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y su oficina de cooperación internacional.



,Este adolescente cartagenero, que estudia Medicina, a su corta edad ya perdió la cuenta de los libros leídos, a partir de los cuales se inspiró para publicar su blog ‘Bitácora de un lector’ con el cual obtuvo su primer galardón.



“Me enteré por Internet. Vi una información y me llamó tanto la atención porque siempre me ha gustado leer. Entonces ingresé a la página, apliqué y empecé con la creación de un blog en el que plasmé mis percepciones de los libros que he leído y mi experiencia como lector”, explica el ganador.



El galardón le fue otorgado el pasado fin de semana de manos de la secretaria de Gobierno de Cartagena, Luz Stella Cáceres y delegados de la OEI.



“Los que más nos sorprendió de Andrés fue esa pasión por la que escribe por su ciudad, es un joven con un talento grandísimo y esperamos que siga en este mundo de las letras aunque esté estudiando Medicina, le agradecemos por incentivar la lectura porque ese es el fin de la OEI en su área de cultura, esperamos que siga leyendo y escribiendo”, dijo Yudeisi Díaz, directora de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos.



Sueños literarios



En bitacorasdeunlector.blogspot.com.co, Andrés escribe reseñas sobre libros, películas y poesía, allí revela sus gustos por las novelas de Julio Verne y Gabriel García Márquez, pero a la vez su pasión por el cine contemporáneo, la poseía y las letras colombianas.



“Luego de haber ganado este premio seguiré mis lecturas, tengo en cola el libro de Héctor Abad Faciolince El olvido que seremos, seguir mi carrera y mejorar mi escritura. Estoy contento pues me esforcé bastante. Antes veía los blog y decía que esta gente es muy buena, son muchos aspectos los que entran en juego y hoy digo que valió la pena, no lo descuidaré y lo seguiré actualizando”, señala el cartagenero.



Concurso internacional



‘Qué estás leyendo’ es el concurso de la Organización de Estados Iberoamericanos que busca incentivar la lectura en los jóvenes de los 24 países que hacen parte de esta entidad.



El principal requisito para participar es tener una edad entre 15 y 17 años y estudiar. El concurso convoca también a los profesores para que estimulen a sus alumnos a participar desde cualquier ámbito de la enseñanza



Tableta como premio



La OEl premia a un joven destacado por cada uno de los países de los estados iberoamericanos, con una tableta digital y un diploma que lo acredita como integrante de la red internacional Questasleyendo.org.







John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PilotodeCometas