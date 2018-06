'Niña asesinada en Gaira no fue abusada sexualmente': Medicina legal

El Instituto de Medicina Legal entregó los resultados de los análisis forenses que se le practicaron al cuerpo de la niña asesinada en el sector de Gaira, en Santa Marta, el pasado domingo, los cuales determinaron que no fue abusada sexualmente y que su muerte se produjo tras recibir múltiples heridas con arma blanca.

El informe aporta un nuevo elemento a la investigación para esclarecer este violento hecho. Se trata de una evidencia que indica que el único objetivo que tuvo el homicida para ingresar a la vivienda fue el de causarle la muerte a la menor de edad.



La tarea de los investigadores ahora será conocer los motivos que existieron para ejecutar la acción criminal.



“Ya no hay dudas: el victimario solo tuvo intenciones de asesinar a esta pequeña y lo hizo sin piedad. La tarea del personal de inteligencia delegado será establecer las razones para que le causara este gran dolor a esa familia”, manifestó el coronel Gustavo Berdugo, comandante de la Policía Metropolitana.



Son muchas las versiones que han surgido respecto a este homicidio que conmocionó al país, incluso, se habló de un posible lío pasional entre la mamá de la menor y el agresor, quien hasta este momento, por las pruebas que existen, sería Gilberto Luna Parra, quien decidió quitarse la vida ahorcándose en la celda de reclusión.



Dichas afirmaciones fueron desvirtuadas por la mamá de la niña. Ella volvió a hablar para decir que jamás tuvo una relación con Gilberto diferente a la de buenos vecinos.



“Mi hija iba a su casa y jugaba con sus hijos: nunca existió un problema alguno entre las familias, por eso no entiendo si fue él, que lo motivó a atacar de esa manera a mi niña”.

La mujer entregó más detalles sobre la noche del asesinato, indicó que en cuanto vio a su hija cubierta de sangre, salió a pedir ayuda en el barrio, sin embargo, Luna Parra al menos en ese momento nunca ingresó a su vivienda. “Su hijo Gilberto Jr, que es mototaxista, fue el único que llegó y nos ayudó a trasladar en su motocicleta a la niña hasta el puesto de salud de Gaira”.



Agregó la madre que “en el centro asistencial si hizo presencia Gilberto para preguntar qué había sucedido: me expresó que lo lamentaba y se marchó, desde entonces no lo volví a ver hasta que supe que la Policía lo detuvo por ser sospechoso de la muerte de la niña”.



Sobre el suicidio del único sospechoso de asesinar a su hija, indicó que “quizás lo remordió la conciencia”, porque si es inocente como señala su esposa “al menos hubiese esperado los resultados de las pruebas”.



Aunque no asegura que haya sido él quien cometió el asesinato, si dice que “hay varias evidencias que lo culpan, solo espero que lleguen pronto las pruebas definitivas y se conozca la verdad, ya que aunque esto no me devuelva la niña por lo menos se hará justicia".

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta.