Juez declara improcedente tutela que buscaba salvar vida de un perro

28 de julio 2017 , 11:17 a.m.

28 de julio 2017 , 11:17 a.m.

Por considerar que un perro no es sujeto de derecho, dentro del ordenamiento jurídico de Colombia, el juez tercero Laboral del Circuito de Bucaramanga declaró improcedente una acción de tutela interpuesta por Ludwing Mantilla Castro, director de la organización Santander por Naturaleza, con la cual se buscaba salvarle la vida a ‘Negro’, un perro criollo de tres años de edad, encontrado en situación de abandono en la ciudad.



El activista no tardó en expresar su desacuerdo con la decisión del juez, pues considera que la tutela, presentada hace 11 días ante ese tribunal, no carece de sustento jurídico, ya que fue redactada por un grupo de abogados de la organización, quienes realizaron una investigación con la cual concluyeron que el perro sí es sujeto de derecho.

“Nosotros la ampliamos y sustentamos conforme a la normatividad ambiental y animalista, además de revisar lo consignado en la Ley 1774 del 2016, en la que se precisa que los animales son seres que sienten y deben recibir protección especial por parte del Estado”, indicó Mantilla, quien manifestó que impugnará esta decisión y presentará el caso en Bogotá, ante la Corte Suprema de Justicia.

Los animales son seres que sienten y deben recibir protección especial por parte del Estado FACEBOOK

TWITTER

Según el fallo del juez, la improcedencia de la tutela, que fue firmada con la propia huella del canino, radica en que este no es el medio para exigir protección para el animal, que fue hallado por Jacqueline Arias y su hijo de 11 años, el pasado 10 de marzo en el barrio Paseo la Feria, en Bucaramanga.



A través de este recurso judicial, los dueños de ‘Negro’ reclamaban que el Gobierno se hiciera cargo de los gastos correspondientes a la atención médica veterinaria requerida por la mascota, que sufrió dos fracturas de cadera como producto del abandono en las calles.



BUCARAMANGA