Niegan licencia ambiental para proyecto hidroeléctrico en Huila

15 de febrero 2018 , 11:48 a.m.

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) negó la licencia ambiental para la construcción de la Central Hidroeléctrica en la cuenca del río Baché, en el municipio de Santa María (Huila). El afluente nace en el Nevado del Huila y desemboca en el río Magdalena luego de bañar a varios municipios.



La petición de licencia ambiental había sido elevada por la Electrificadora del Huila (Electrohuila) y fue negada luego de las visitas técnicas realizadas por profesionales de la Corporación.

“No se encontró viabilidad ambiental para la realización de este proyecto”, afirmó Carlos Alberto Cuéllar Medina, director de la CAM, quien agregó que también se negaron permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, vertimiento de aguas residuales, conformación de escombrera y concesión de aguas superficiales.

La petición fue elevada pese a que el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Santa María no considera viable la ejecución del proyecto hidroeléctrico, ya que la actividad industrial no está dentro de los usos permitidos en esa zona catalogada como área de producción económica de baja intensidad, donde predomina la agricultura con tecnología aplicada y pastoreo.



El caudal solicitado del rio Baché para el funcionamiento del proyecto es 7,5 metros cúbicos por segundo y se detectó que es superior al máximo que puede ser objeto de concesión, que es de 5,35 metros cúbicos por segundo, lo que ocasionaría déficit en la cuenca, generando graves afectaciones a la disponibilidad del recurso hídrico y a los ecosistemas acuáticos.



Electrohuila tampoco presentó el levantamiento de veda de especies florísticas como las bromélias, hepáticas, liquen y musgo en el área de influencia del proyecto. A cambio, se aplicaron metodologías de caracterización biológica poco rigurosas que no permitieron obtener información suficiente sobre la diversidad, abundancia y composición de las especies de fauna silvestre y recurso hidrobiológico.

A todo esto se suma que la solicitud de licencia ambiental carece de la revisión a la Gestión de Riesgo de Desastre y no involucra los componentes de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo y atención de las emergencias en el desarrollo del proyecto y su operación.



Otra de las falencias detectadas es que no involucró a las comunidades en la selección de los impactos generados, las medidas propuestas para el plan de manejo ambiental y los proyectos de inversión.



