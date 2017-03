Denuncian que clínica de Barranquilla negó atención a bebé

La vida de un bebé de cuatro meses de nacido, que padece de cardiopatía congénita y transposición de los grandes vasos en ventrículo izquierdo, está en riesgo por no recibir de forma oportuna la atención médica requerida.

El padre del menor, Juan Galvis Barajas, interpuso una acción de tutela en contra de la EPS Coomfacor, la Secretaría de Salud del Magdalena y la Clínica General del Norte, de Barranquilla, por la violación a los derechos fundamentales a la salud y vida en condiciones dignas de su hijo y pese a que el Juzgado Primero Civil Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta decreto el pasado 22 de marzo una medida provisional que le ordena a la EPS autorizar de manera inmediata la hospitalización del niño en la mencionada clínica, la orden judicial no se ha cumplido.



La abogada Melina Quintero, docente asesora del Consultorio Jurídico de la Universidad del Magdalena, quien les ha prestado asesoría jurídica a los padres del menor, dijo que al niño le diagnosticaron la cardiopatía congénita a los seis días de nacido y debió ser tratado en las tres primeras semanas de vida en un centro asistencial de cuarto nivel.



No obstante, la EPS Coomfacor, a la que está afiliado el menor, solo hasta el pasado 2 de marzo les informó a sus papás que el 17 del mismo mes la Clínica General del Norte les daba una cita con un especialista y que mientras la autorizaban en Montería, la pagaran y luego le hicieran el recobro a la entidad debido a la urgencia.



En esa cita, el especialista le diagnosticó una transposición de los grandes vasos del ventrículo izquierdo al niño y ordenó su hospitalización urgente, pero la Clínica General del Norte se negó a aceptarlo, según Quintero, con el argumento de no tener contrato con Coomfacor y dicha EPS tampoco emitió la orden para que lo atendieran.

El menor en estos momentos se encuentra en el cuarto de un hospital, que no tiene los equipos para darle la atención que merece. Si dejamos pasar más horas aumentamos el riesgo en la vida del menor

Ante el grave estado de salud del bebé, su padre presentó el 21 de marzo la acción de tutela y solicitó la medida provisional, pero Coomfacor no lo remitió a la Clínica General del Norte, que es la que cuenta con los equipos que se necesitan para atenderlo, sino que lo hizo dos días después a la Clínica del Sol, donde el cirujano cardiovascular que lo atendió, según Quintero, dijo que no tienen los equipos para hacerle el cateterismo cardíaco pediátrico y la cirugía correctiva que requiere.



“Ya llevamos una semana en esto y a pesar de que hay una medida provisional las entidades no están cumpliendo con la orden judicial. El menor en estos momentos se encuentra en el cuarto de un hospital, que no tiene los equipos para darle la atención que merece. Si dejamos pasar más horas aumentamos el riesgo en la vida del menor”, dijo Quintero.



La abogada le solicitó al juez que abra un incidente de desacato contra la Clínica General del Norte – que ni siquiera le quiso recibir al padre del bebé la notificación de la medida provisional y hubo que enviársela por correo certificado- y Coomfacor por el incumplimiento de la medida provisional y que le compulse copia a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión del delito de fraude a resolución judicial por parte de los representantes legales de las entidades antes mencionadas.



La Clínica General del Norte informó, a través de un comunicado, que el bebé fue atendido por el cirujano cardiovascular pediátrico en la consulta externa y “al no disponer la clínica de camas pediátricas por su alta ocupación, se informó al familiar contactar su entidad aseguradora a la mayor brevedad posible para la remisión a otra IPS”.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

Santa Marta