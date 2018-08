'Hubo más de $ 100 millones por mi revocatoria': exalcalde de Tasco

Nelson Javier García Castellanos, un administrador de empresas de 38 años que fue elegido alcalde de Tasco, un municipio boyacense ubicado a 2 horas y media de Tunja, se convirtió el pasado domingo en el primer mandatario local revocado en el país.

García Castellanos había sido elegido el 25 de octubre de 2015 por 1.123 votos con el aval del Partido Verde. Hoy rompe su silencio.

¿Qué cree que pasó?

Encontré un municipio desorganizado, lleno de problemas y en una anarquía absoluta. Tuve que llegar a organizar todo y a poner autoridad y eso fue algo de lo que comenzó a hacerme daño. Yo salí electo con 1.123 votos, pero había cinco candidatos, derroté a las maquinarias y quedaron muchos resentimientos, mucho odio.

Pero la votación con la que lo derrocan superó a la de su elección...

​Sí. Pero fíjese que el domingo me revocaron el mandato 1.609 personas, que no es ni la mitad de los 4.800 que estaban habilitados para votar.

¿Quién es Pedro Castañeda, el campesino que lideró la revocatoria?

Creo que es un líder al que admiro por su consistencia, pero se dejó convencer de mis opositores. Además él tiene varias incoherencias, por ejemplo, ayudó a sacar a Hunza Coal y en eso yo los apoyé. Pero hoy cuando el Ministerio de Ambiente quiere sacar toda labor agrícola y pecuaria del páramo, ahí sí se opone.

¿Pero tiene tanto poder este señor?

Nooo. Él solo fue uno de los líderes que encabezaron el tema. Esto realmente fue un fortín político en el que hasta el senador Ciro Ramírez y el diputado Guillermo ‘el Mono Sánchez’, del Centro Democrático, y que nunca habían ido por mi pueblo a ayudar con alguna obra o gestión metieron la mano.

¿Hubo campaña sucia?

Claro. Constreñimiento al elector. A muchos los amenazaron que si no votaban en mi contra los echaban del trabajo. Los choferes de las volquetas amenazando a sus familias para que votaran para que no los echaran.

¿Y hubo dinero?

Tengo entendido que se movieron más de 100 millones de pesos en la campaña para revocarme el mandato. Repartieron cerca de 2.000 almuerzos para quienes votaran en mi contra. Le estaban ofreciendo gasolina a quienes llegaban en sus carros a votar y hubo transporte todo el día desde y hacia las veredas.

¿Personas del Partido Verde le ayudaron a ser el alcalde y luego se convirtieron en los promotores de la revocatoria?

Nunca entendí por qué de un momento a otro resultaron enemigos míos. Es que a los 15 días de ser alcalde se convirtieron en mis enemigos. No sé que pensaban o esperaban de mi gobierno hacia ellos.

¿Fue democracia o venganza política?

Venganza. Yo siempre fui independiente, pero aunque derroté la política tradicional, necesité de un aval del Partido Verde, que luego se convirtió en mi enemigo. Esto se convirtió en un fortín político. Se unió lo peor de la clase política, de la corrupción del municipio.

¿Corrupción como cuál?

Aquí, por lo menos, los cuatro alcaldes que me antecedieron están en la cárcel o investigados, incluido un exalcalde que ahora es concejal, otro con casa por cárcel. Otro que está en prisión y el que me entregó que tiene muchos problemas por malos manejos en el municipio. Me voy porque no comulgué con este tipo de cosas.

¿Incumplió el plan de desarrollo?

Falso. Basta con entrar al DNP y darse cuenta los logros de nuestro gobierno que en muchas metas ya hasta había superado los indicadores.

¿Dejó de hacer algo por sus electores?

No. Por ejemplo, entregamos los parques infantiles rurales, creo que es la primera vez que llega a la zona rural para beneficiar a 9 hogares de bienestar familiar con parques. Pero además entregamos maquinaria para procesos agrícolas, hicimos un distrito de riego y está pendiente uno nuevo. También aulas nuevas para el colegio Juan José Rondón. Terminamos el colegio, entregamos la cubierta del polideportivo y un bus.

¿Lo traicionaron los líderes Verdes?

Pues no quisiera pensarlo, pero sí hay varios de los artífices de la revocatoria que son cercanos a líderes en el departamento como el diputado Jaime Raúl Salamanca.

¿Han dicho algo las directivas del partido?

Pues a mí ni siquiera me han llamado en solidaridad por pertenecer al partido. Esperaba, por lo menos, por hipocresía una llamada.

¿Cómo está hoy después de ser revocado?

Pues estoy tranquilo, sabe. Pero tengo una preocupación y es que en varias oportunidades por el odio que se generó en mi contra tuve que salir escoltado.

¿Volverá a su pueblo?

Claro. Pero me preocupa es la posición tan radical y agresiva de muchas personas. Espero que no se vaya a afectar mi integridad ni la de mi familia tengo un hijo que viaja todos los días a Sogamoso porque estudia en un colegio de allá.

¿Teme por su vida?

Sí. Por eso quiero poner en conocimiento de las autoridades que hay personas resentidas y con un odio impresionante y quiero que no se vayan a dar problemas. Intentaré estar sin protección, pero es muy triste que tenga que hablar estos temas.

¿Aspiraría de nuevo?

Lo que sí es cierto es que me gusta el ejercicio de la política y creo en la gerencia de lo público. Me gustaría hacer parte de otro proceso político, pero hasta ahí le puedo adelantar, creo que el único capítulo cerrado para mí es Tasco. La gente no valoró lo bueno que estábamos haciendo.

BOYACÁ SIE7E DÍAS