Santander inauguró museo mundialista para vivir la fiesta del fútbol

Desde el pasado jueves, en la Casa Paragüitas, la Casa de la Cultura Piedra del Sol, de Floridablanca, adaptó el ‘Museo Mundial del Fútbol’, un espacio para recordar la historia de los 20 mundiales organizados por la Fifa, haciendo énfasis en los torneos en los que ha participado Colombia a la fecha: Chile, en 1962; Italia, en 1990; Estados Unidos, en 1994; Francia, en 1998 y Brasil, en el año 2014.

En el lugar hay fotografías, videos, recortes de prensa, afiches, la réplica del trofeo actual del Mundial, entre otros, que tienen información sobre las Copa del Mundo, un material que fue recolectado entre los coleccionistas de la región, además del ofrecido en la página web de la Fifa.

El acto inaugural contó con la presencia de dos legendarias figuras del fútbol nacional, el santandereano Hermán ‘Cuca’ Aceros, quien participó en el Mundial de Chile 1962, en donde el seleccionado colombiano le empató a la antigua Unión Soviética 4-4 con un gol suyo. Igualmente, asistió el argentino José Américo Montanini, una de las glorias del Atlético Bucaramanga y, en su mejor época, figura del rentado nacional.



“Para mí esta exposición es algo que no tiene precio, yo no le pido plata a nadie, pero si me dan esto, yo estoy bien, me siento muy bien”, aseveró ‘Cuca’ durante la inauguración.



“Desde hace 56 años, Santander no ha dado otro futbolista que haga parte de la Selección Colombia y represente al departamento en un Mundial de Fútbol”, dijo el exjugador del Atlético Bucaramanga, Millonarios, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Deportivo Pereira y Real Cartagena.

Hay más de 300 fotografías, 15 videos de 20 minutos y réplicas de objetos. Foto: Jaime Moreno/ EL TIEMPO

Aceros recordó la convocatoria, para la primera cita mundialista de Colombia, por parte del entrenador argentino Adolfo Pedernera. “Él me dijo ‘alístese que usted va a quedar en la lista’, porque él era entrenador del América”.



“Cuando yo iba a jugar yo me ponía la camiseta, porque usted tiene que tener amor por algo y uno de esos es la camiseta, es tener una fe para hacer las cosas bien, además de no tener miedo a jugar, eso no puede ser así”, complementó Aceros.



Fabio Eduardo Peña Galvis, director de la Casa de la Cultura Piedra del Sol, resumió lo que se puede encontrar en el Museo del Fútbol.



“La Casa de la Cultura Piedra del Sol quiso vincularse a la celebración del Mundial de Fútbol Rusia 2018 haciendo una recopilación histórica de todo lo que han sido los Mundiales desde Uruguay 1930, hasta la fecha. Reunimos una serie de fotos y videos donde logramos plasmar lo más importante de esos mundiales. Tenemos réplicas de los balones en icopor, tomas de los equipos, formaciones, entre otros”.



El ‘Museo Mundial del Fútbol’ permanecerá abierto al público hasta el 15 de julio, inclusive, fecha en la cual culminará el Mundial Rusia 2018.



BUCARAMANGA