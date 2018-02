Alerta roja en 41 municipios de Santander por  incendios forestales

La fuerte ola de calor que se viene presentando en las últimas dos semanas en diferentes regiones de Santander mantiene en alerta roja a 41 municipios de los 87 del departamento, por la alta probabilidad de ocurrencia en sus territorios de incendios forestales.

De acuerdo con la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, 22 poblaciones más se encuentran en alerta naranja, por lo cual se mantienen activos los protocolos de atención de emergencias.

“El Ideam ya nos presentó el estado actual del clima y su pronóstico. Para Santander viene un mes con probabilidades de incendios forestales. Ya se coordinaron las acciones correspondientes con los organismos de socorro, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la preparación del personal y con la dotación de herramientas para la atención de emergencias”, anunció Ramón Andrés Ramírez, jefe de ese despacho.

El funcionario informó que alrededor de 55 hectáreas de bosques y cultivos en los municipios de Bucaramanga, Güepsa, Mogotes, Lebrija, Aratoca, San José de Miranda y el Valle de San José, han sido consumidas por las conflagraciones.

El alcalde de Aratoca, Pedro Julio Corredor , indicó que adicional a las conflagraciones por la ola de calor, su jurisdicción también padece una fuerte sequía que tiene en jaque el abastecimiento de agua en varios sectores del casco urbano y la zona rural.

"No somos autosostenibles para la época de verano. No tenemos agua, por eso solicitamos de la ayuda del Gobierno para conseguir una solución inmediata que nos ayude a abastecer del líquido", señaló el mandatario, quien lamentó que su municipio, con 11 mil habitantes, pese a tener personal de bomberos, no cuenta con equipos para la atención de emergencias.



Las altas temperaturas, según el Plan Nacional de Contingencia del Gobierno Nacional, se extenderían hasta el mes de marzo, por eso, las autoridades recomiendan a la ciudadanía el ahorro de agua para evitar posibles desabastecimientos del líquido durante esta temporada, la no quema de basuras que minimiza los riesgos de incendios para esta temporada seca y hacer reporte ante cualquier alerta de incendio.



