Mundial aportará USD 15.000 millones a Rusia y otras noticias en datos

EL TIEMPO le cuenta, en datos, cuáles son los temas nacionales e internacionales que debe saber para este viernes 8 de junio.

El Mundial aportará 15.000 millones de dólares a la economía rusa

Aunque la llegada de cientos de miles de hinchas de fútbol promete llenar restaurantes y hoteles, no parece que el evento vaya a tener efectos duraderos para la economía rusa, cuyo crecimiento debería situarse entre el 1,5% y el 2% en los próximos años.



La consultora McKinsey estimó en cerca de 15.000 millones de dólares la aportación del Mundial al Producto Interior Bruto (PIB) ruso, "superando el impacto de campeonatos similares en Brasil, Sudáfrica, Alemania y Corea del Sur, y situando a Rusia en el segundo puesto por detrás de Japón".

Inflación en Brasil aumenta por huelga camionera

La inflación en Brasil repuntó de 0,22% en abril a 0,40% en mayo, impulsada por las alzas de los alimentos y los transportes en un mes marcado por una huelga de camioneros que paralizó al país, informaron fuentes oficiales el viernes.



El movimiento, contra el aumento de los precios del diésel, se disolvió tras las concesiones hechas por el gobierno de Michel Temer. El mercado prevé para 2018 una inflación de 3,65%. Hace un mes, la estimación era de 3,49%.

Luego de 96 horas de erupción volcánica, Guatemala pide ayuda internacional

La Cancillería de Guatemala solicitó hoy ayuda internacional, después de transcurridas más de 96 horas de la fuerte erupción del Volcán de Fuego que ha cobrado 101 vidas y ha registrado al menos 197 desaparecidos, luego de recibir el listado de necesidades de los cuerpos de socorro.

'Luego de 60 días de captura, Santrich no tiene sus derechos garantizados': Farc

El partido político colombiano FARC afirmó que luego de 60 días de capturado, Jesús Santrich: "no tiene garantizados su derechos fundamentales porque es el único colombiano que no cuenta con un juez de tutela que conozca su caso y garantice su debido proceso".



La embajada de Estados Unidos en Bogotá radicó este jueves de manera formal la solicitud para que Santrich sea extraditado para ser juzgado por narcotráfico.

Máquina de reconocimiento facial ahorraría hasta 70% en papel higiénico

Desde hace dos meses, una máquina de reconocimiento facial se está utilizando en un baño público del distrito Jing'an de la ciudad de Shanghái y estaría consiguiendo reducir el desperdicio de papel higiénico. "La máquina de escaneo facial puede ahorrar alrededor del 70 % de papel higiénico", apuntó Li Bei, un empleado de la empresa proveedora de la máquina, Shoulian Science and Technology Co.



Tras escanear la cara del usuario, la máquina distribuye el papel. Para "la mayoría de las personas el papel de 80 centímetros debería ser suficiente" afirma Li. Sin embargo, si los usuarios de inodoros necesitan más papel, pueden solicitarlo al personal de limpieza, que no cobra por el rollo adicional, pero la máquina de escaneo facial no se puede usar nuevamente durante nueve minutos.

ELTIEMPO.COM

*Con información de EFE y AFP