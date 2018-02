Mujeres a las que la guerra no pudo derrotar

Ni la violencia, que las tocó en lo más profundo de sus entrañas, logró apagar los sueños y las ganas de vivir de Aurora Martínez y Obeida Quiceno Peña.

En el 2003 los paramilitares asesinaron a José Vidal Pulido Rico, el esposo de Aurora o Aurorita, como conocen en Vista Hermosa a esta mujer de baja estatura, pero de corazón grande y valiente, que dejó atrás la estela de sangre que marcó su vida y la de sus cinco hijos, para convertirse en líder del sector campesino y comunal del municipio.



A Obeida Quiceno los ‘paras’ le mataron hace 16 años a Leonardo Vanoy Gómez, su marido y padre de sus tres hijas, cuando él estaba en Barrancabermeja (Santander).

Ella regresó a su finca en Mesetas para ser una de las líderes del sector cafetero.



Luego de una larga travesía como desplazada por el Tolima, Aurora regresó a la vereda Alto Termales, en Vista Hermosa, municipio del sur del Meta, afectado por décadas de conflicto.



Termales es una de las 15 veredas beneficiadas en Vista Hermosa y San Juan de Arama, con un programa de producción de cacao liderado por la Asociación Agropecuaria de Costa Rica (Agrocós), conducida por Aurora, como presidenta y representante legal.



Pero como si no le bastara con esa responsabilidad, ella también es presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Vista Hermosa (Asojuntas).



Agrocós está conformada por 150 productores, 60 de ellos dedicados a la siembra de cacao y el resto a la ganadería.



“‘Sembrar cacao es sembrar paz en el territorio’ es el lema y la esperanza de los pequeños productores que manejan entre 60 y 70 hectáreas de este grano, con microcentrales comunitarias para cultivar, secar y fermentar el grano”, dice la líder.



La mujer no oculta que con la producción de cacao dejó atrás esos años oscuros en los que la siembra de coca era el único medio de subsistencia en la región con la presión de las Farc como único comprador.

Venderle un gramo de esa maldita coca a alguien de afuera era una sentencia de muerte, a muchas personas las mataron por eso FACEBOOK

TWITTER

“Venderle un gramo de esa maldita coca a alguien de afuera era una sentencia de muerte, a muchas personas las mataron por eso”, recuerda Aurora.



Tropas del Ejército arrasaron las matas de coca en la zona rural de Vista Hermosa, pero no hubo un plan de sustitución inmediata.



“Con el esquema de alianzas productivas y el apoyo del Ministerio de Agricultura empezamos a sembrar cacao. La producción anual en promedio es de 30.000 kilos de cacao al año”, revela la presidenta de Agrocós.



El apoyo comenzó a llegar de la mano del Plan Nacional de Consolidación Territorial, Colombia Responde, la agencia estadounidense Usaid y ahora, esperan más ayuda del Gobierno en la implementación del posacuerdo.



Precisamente, por su liderazgo en Asojuntas, Aurora Martínez es la pieza fundamental de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART) en Vista Hermosa, particularmente, en la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).



El PDET es un proceso de construcción y participación a 10 años, que va a reflejar la visión colectiva de los actores del territorio, razón por la que la participación activa de las comunidades es fundamental, porque son ellas las que priorizan su propio desarrollo.



En efecto, Aurora asegura que en este momento su comunidad está en la fase de definición de los proyectos, pero adelanta que para los cacaoteros es primordial la construcción de un centro de acopio para darle valor agregado al grano. “Yo les digo a las comunidades y productores que nosotros no podemos quedarnos como un simple campesino productor y ya, tenemos que ser un campesino productor, transformador y comercializador de nuestros propios productos, para posesionarlos en mercados nacionales e internacionales”, precisa la líder.

'La paz nos ha traído esperanza': Obeida

El asesinato de Leonardo Vanoy Gómez, un comerciante de ganado de Mesetas, en Barrancabermeja (Santander), a manos de los paramilitares, no arrinconó a Obeida Quiceno Peña.



Con sus tres hijas menores de edad se trasladó a la finca que heredó de su marido, ubicada en la vereda Las Brumas, de Mesetas, y en el ardor del conflicto con las Farc se armó de valor, comenzó a sembrar café y a trabajar en la producción de leche.



“A mí esposo no le gustaba el café, solo pensaba en ganado y más ganado. A mí sí me gustaba el café porque mi papá, que era del Valle, sembraba café cuando yo estaba pequeña. Con Dios logramos sobrevivir a la guerra y ahora vivimos en paz”, comenta Obeida, oriunda de Granada, pero de sangre tolimense.



Tiene una sola hectárea de café, que en el 2016 le generó 11 cargas de café y en el 2017 la producción ascendió a las 15. De la mano con la asociación Café Mazú y la exportadora Carcafé, no solo espera ampliar el área cultivada sino que también esperar que este grano sea la fuente de economía de la región en el posacuerdo.



“Nosotros le vendemos la producción a Café Mazú y tiene que ser un café especial, lo tenemos que llevar en excelentes condiciones, si quiere ganar un poco más se tiene que esforzar”, comenta la mujer.



Obeida también es presidenta de la junta comunal de Las Brumas y conciliadora en equidad para la resolución de conflictos entre su comunidad. “La paz nos ha traído esperanza y un beneficio muy grande”, señala Obeida.