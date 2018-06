Mujer se armó con machete para que no le cortaran el agua

Este video fue cedido a EL TIEMPO por el portal Zona Cero.



Con machete en mano Olga Montes, madre de la alcaldesa de Sincé (Sucre), sacó corriendo a los operarios de la empresa que maneja el acueducto y alcantarillado local que le suspendieran el servicio.

La mujer le adeuda a la empresa Aguas de la Sabana 2'600.000 por 54 meses de mora, y que no paga porque no acepta la concesión que hizo el municipio con Aguas de la Sabana.



La escena fue grabada en un video que circula por las redes sociales y que ha generado múltiples comentarios y reacciones, no solo por ser la progenitora de la actual mandataria del municipio de Sincé, Lucy García Montes, sino por la violenta reacción.



Ante la reacción no solo de esta usuaria en mora sino de reiteradas agresiones por parte de los clientes quienes han impedido que les sean instalados los micromedidores, Aguas de la Sabana dio a conocer que instaurará denuncia penal, debido a que la administración del municipio no les da garantías a los empleados de la empresa para cumplir con sus labores.



Según la empresa prestadora, en este municipio se registran pérdidas de agua hasta del 60 por ciento, a raíz de la falta de conciencia de los usuarios.

Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO