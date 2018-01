Mujer fue multada por comprar chontaduro en las calles de Armenia 

Aunque la Administración municipal había advertido hace meses que tomaría medidas para evitar las compras informales en el espacio público, este lunes se aplicó el primer comparendo por compras ambulantes en la ciudad.

La multa de unos 32 salarios diarios mínimos legales vigentes, es decir, de unos 835.000 pesos fue impuesta por los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno y por agentes de Policía a una mujer que compraba chontaduros a un vendedor que no estaba autorizado para comercializar productos perecederos en pleno centro de la capital quindiana.



Según la Alcaldía, esta es la primera multa que se realiza a nivel nacional y es una medida correctiva establecida en el artículo 140, numeral 6 del Código Nacional de Policía.



La secretaria de Gobierno de la Alcaldía de Armenia, Gloria Cecilia García García contó que los gestores de convivencia grabaron a una mujer comprando chontaduro en una carrera a un vendedor que no está legitimado.



“Y se le impuso comparendo que conllevó a una multa que son 835 mil pesos aproximadamente. En diciembre fui muy clara diciendo que, antes de comprarle a un vendedor en la calle deben de pedirle la licencia que los acredite para ejercer la actividad”.



Señaló que para comercializar productos perecederos en el centro de Armenia “solo están autorizados los vendedores que están ubicados en la placita de la Quindianidad, mientras que los vendedores de cacharro están en algunos módulos en el centro y en el Centro Comercial del Café, para que los compradores no estén expuestos a que les impongan un comparendo y multa deben pedir la licencia”.



Desde hace unos años, la Administración libra una carrera contra reloj por desalojar el espacio público del centro de la ciudad invadido por vendedores ambulantes. La Alcaldía se vio obligada a buscar soluciones definitivas tras un fallo que le exigió reubicar a los vendedores informales.



ARMENIA