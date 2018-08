La caldense Luz Adriana Moreno Marmolejo ya no va más en la política

Se acabó la novela de la exrepresentante a la Cámara por el partido de la U Luz Adriana Moreno Marmolejo, quien desde 2017 enfrentaba una demanda contra su curul por no asistir a las sesiones plenarias, además de no votar en varios proyectos durante el periodo 2014 - 2018. Con el fallo del Consejo de Estado, quedan atrás sus intenciones de aspirar a la Gobernación de Caldas, por lo que no aspiró a otro periodo en el legislativo.

El pasado miércoles, el alto tribunal notificó a las partes que confirma la sentencia del 5 de marzo pasado, proferida por la Sala Novena Especial de Pérdida de Investidura en la que se aceptaron las pruebas contra la congresista.



Si bien la exrepresentante ejerció hasta el pasado 20 de julio, cuando se posesionó el nuevo Congreso, la decisión trascendente radica en lo que se conoce como ‘la muerte política’, pues Moreno queda inhabilitada para aspirar a cualquier cargo de elección popular.



De acuerdo con la sentencia, Moreno estaba, en ocasiones, presente al momento de los llamados a asistencia, pero no a la hora de las votaciones, función primordial de los congresistas.



El abogado demandante Johann Wolfgang Patiño aseguró sentirse complacido con los resultados de esta acción judicial. “Me siento tranquilo porque se hizo un ejercicio serio y que produjo efectos deseables para nuestra democracia desde la primera instancia, pues redujo la abstención y aumentó la participación entre los congresistas”.



Patiño lidera también el proceso contra el recién posesionado Senador, Mario Castaño, el cual se encuentra en revisión por el Consejo y que tendrá su primer juicio el próximo 8 de agosto. El caso de Castaño, es en números, más sorprendente que el de Moreno, pues el Liberal presenta más de 70 inasistencias, frente a las 10 de la excongresista.



Moreno afirmó que desconoce la notificación porque está fuera de la ciudad. Sin embargo, en los registros del Consejo de Estado aparece que la notificación fue enviada vía correo electrónico a demandada y demandante.