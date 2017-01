Muerte de dos caballos empaña cabalgata de la Feria de Manizales

Dos caballos que hacían parte de la cabalgata de este lunes en la Feria de Manizales fallecieron pocos minutos antes de comenzar el recorrido, en el sector de Arenillo.



“Que quede muy claro que durante el recorrido ningún animal ha presentado problemas de salud”, aclaró el secretario de Ambiente de la capital de Caldas, Diego Fernando González Marín, quien manifestó que los responsables por lo sucedido serían los propietarios de los caballos. No obstante, manifestó que no tiene la información específica sobre quiénes serían los dueños.



Según las autoridades, el examen veterinario determinó que uno de los equinos sufrió un infarto al ser bajado del camión en el que venía. Entre tanto, la causa de la muerte del segundo habría sido un golpe en la cabeza (trauma craneoencefálico), que sufrió al caer del vehículo.



La administración municipal ha defendido diferentes políticas de corte animalista. Por ejemplo, planea construir un hospital veterinario público. No obstante, mantuvo en la programación de la Feria de Manizales la cabalgata y otros eventos criticados por los defensores de los animales, como la tauromaquia, por su carácter tradicional.

MANIZALES