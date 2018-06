Movilización en Gaira por asesinato de niña de 10 años

Por las principales calles de Gaira, sector de Santa Marta, se cumple en estos momentos una multitudinaria marcha de personas, que claman justicia mientras traslada el féretro de la niña de 10 años hacia el cementerio para darle el último adiós.

El sentimiento de tristeza es generalizado, los samarios aún no pueden creer el atroz crimen contra la menor de edad. En las calles de Gaira no se habla de otro tema que no sea la muerte de la niña de 10 años. Todos se preguntan que razones tuvo alguien, para acabar con los sueños de una pequeña alegre y carismática que apenas iniciaba su vida.



Tras la captura del posible responsable de la muerte de la niña, se presentaron alteraciones del orden público en este sector. Más de 100 Policía fueron necesarios para proteger y custodiar al hombre de 45 años de edad, de quien las autoridades sospechan al encontrar huellas de sangre y otros elementos en su vivienda, la cual hallanaron, tras recibir información de personas.



El Smad lanzó gases y tuvo un enfrentamiento con la gente mientras trasladaba al detenido. La rabia y el repudió impulsó a la gente a querer tomar justicia con sus propias manos.



Los amigos, vecinos y conocidos de la familia de la niña, se han unido para rendirle un homenaje decorando las calles con globos, flores y mensajes como símbolo de paz, amor y solidaridad.



El hombre señalado como presunto responsable del homicidio, fue presentado esta tarde ante un juez de control de garantías para adelantarle la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos.



Cabe recordar que la niña de 10 años, fue asesinada en la madrugada del domingo mientras dormía al lado de su hermano de seis. Su victimario habría aprovechado la ausencia de sus padres para ingresar por la ventana, acceder a ella y propinarle nueve puñaladas en el pecho y dos más en el cuello que acabaron con su vida de manera inmediata.



Las autoridades por su parte siguen las investigaciones para establecer las causas del homicidio y como se habría perpetrado el hecho.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO

Santa Marta