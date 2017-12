Listo el plan para la gran movilización del fin de año

Más de 8.000 agentes de policía, cinco helicópteros, 544 rutas intermunicipales de más y casi 130.000 sillas adicionales forman parte del plan que alistó el Gobierno para atender a quienes viajarán durante la temporada del fin de año e inicios del 2018.

Los operativos desplegados el viernes prevén atender más de 11 millones de vehículos (paso peaje) y, en promedio, más de 2 millones de pasajeros por vía aérea.



Durante el primer puente festivo se moverán 3,08 millones de vehículos, de los cuales 540.000 lo harán desde Bogotá y algo más de 860.000 desde Cundinamarca. Para el fin de año, las cuentas respectivas serán de 3,56 millones; en la capital del país casi 580.000 y en el departamento 1,06 millones de automóviles.



Alejandro Maya, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), explicó que “se vienen tres puentes festivos muy importantes para el país; en este primero, el de Navidad, se van a movilizar unos 3,8 millones de vehículos a nivel nacional y es clave que los colombianos tomen todas las precauciones necesarias, más en este puente festivo”.



Lo anterior, si se tiene en cuenta que este mismo día del año pasado fue cuando más personas murieron por accidentes de tránsito, sumado a que, en lo corrido del 2016, se presentaron más de 7.000 fallecidos en las vías nacionales, de los cuales el 60 por ciento incluyen una moto.

Detalles del operativo

Según el Ministerio de Transporte, por el país estarán miles de funcionarios desplegados, sobre todo en los peajes, sensibilizando a los colombianos de volver sanos a sus casas. Asimismo, reiteraron el llamado a que los conductores porten la licencia de conducción, el Soat, la revisión técnico-mecánica, que chequeen los frenos, lleven distancias prudentes, no adelanten en curvas, descansen bien durante el día anterior al viaje y, sobre todo, no ingieran licor si van a manejar (ver ‘Consejos para tener en cuenta’).



Y es que el 88 por ciento de los muertos en vías se da por la falta de comportamiento adecuado (exceso de velocidad, alicoramiento y adelantamiento en curva.



Sobre lo primero, la Dirección de Transporte y Tránsito de la Policía hará revisiones exhaustivas a los conductores que manejen a altas velocidades, particularmente en aquellos corredores con mayor accidentalidad vial, entre los que están las salidas de Bogotá, el Eje Cafetero por las autopistas del Café, las vías entre Cartagena y Barranquilla y la que conduce a Valledupar. Asimismo, lo hará en gran parte de las carreteras de Antioquia, que es el departamento donde se viene registrando el mayor número de muertos por accidentes de tránsito, seguido de Valle del Cauca y Bogotá.



Este panorama prendió las alertas del Instituto Nacional de Vías y la Superintendencia de Puertos y Transporte, que activaron sus respectivos planes de contingencia. El primero puso a disposición 3.500 operarios de mantenimiento vial, además de otros 119 que reforzarán los peajes a su cargo.



La segunda ya desplegó a funcionarios por 22 terminales de transporte y seis embalses, en los que revisarán que los documentos estén al día, que los conductores no conduzcan en estado de alicoramiento y que, en caso de hacer rutas de más de ocho horas, tengan un relevo. Asimismo, hará control a la informalidad del sector.



Paralelo a esto, la Supertransporte registró 414 convenios entre empresas de transporte intermunicipal y especial, que atenderán 554 rutas con 3.164 vehículos adicionales, garantizando 126.000 sillas extras durante la temporada.

Consejos para tener en cuenta

Concesiones y atención



El Invías reforzó su línea #767, a la que las personas se pueden comunicar para solicitar información relacionada con las vías. En cuanto a las concesiones, los usuarios cuentan con los servicios gratuitos de ambulancia, carro taller, grúa, inspectores y postes de emergencia. Basta con llamar al concesionario.



Madrugar al regreso



Las autoridades reiteran el llamado para no dejar los regresos para última hora y madrugarle al plan retorno. Sobre todo para las grandes ciudades, donde se espera el mayor volumen de vehículos. Además, dicen, es clave tener listo el dinero para pagar antes de llegar a la talanquera de un peaje.



Viaje ‘a lo legal’



La Supertransporte hizo un llamado para luchar contra el transporte informal, ya que no llega a las terminales avaladas, usa vehículos sin pólizas de seguro, no hace mantenimientos preventivos ni revisiones y sus conductores no son capacitados ni vigilados con pruebas de alcoholímetros.



Derechos adquiridos



Exigir doble conductor en rutas de más de 8 horas, no aceptar viajar de pie y exigir que el vehículo pagado esté limpio al iniciar el recorrido. Vale decir que estos derechos son adquiridos, siempre y cuando se compren los tiquetes en terminales y puntos autorizados por la Superintendencia de Transporte.



Pequeños detalles



Aspectos básicos como portar la licencia de conducción, tener el Soat vigente y la revisión técnico-mecánica al día se pasan desapercibidos. Además, chequee los frenos, lleve distancias prudentes, no adelante en curvas, descanse bien en el día anterior al viaje y, sobre todo, no ingiera licor si va a manejar.



En los aeropuertos



En vuelos nacionales es clave llegar mínimo dos horas antes, mientras que en internacionales, con tres horas de anticipación. Además, no transporte ningún equipaje de personas desconocidas y esté pendiente de cambios en los itinerarios, que puede consultar con la Aerocivil o la respectiva aerolínea.

Así será el operativo en las principales ciudades

1. Bogotá



De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Transporte, la Secretaría de Movilidad y la Policía Nacional, se espera que en el puente festivo de Navidad salgan y entren a la capital unos 529.821 vehículos, en Cundinamarca se estima que sean 848.587 viajeros los que transiten por las carreteras del departamento. Para el fin de año se espera que lleguen y salgan de la ciudad unos 566.571. Para este panorama, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) aseguró que ya han contratado cerca de 7.000 vehículos adicionales de transporte especial para reforzar el parque automotor. “Estamos estimando un crecimiento del 5 % en la afluencia de pasajeros con respecto a la temporada del año pasado”, aseguró José Yesid Rodríguez, presidente del gremio.



2. Medellín



Para este año esperan recibir cerca de 70.000 visitantes, que se sumarán a los 679.891 que ya han llegado con corte al 10 de diciembre, según la Secretaría de Desarrollo Económico. El proyectado para Navidad, fin de año y Reyes en Antioquia es de 1,3 millones de vehículos, entre quienes salen y llegan. En las terminales se movilizarán cerca de 80.000 personas en Navidad y fin de año. Nelson Martínez, subgerente técnico operativo de terminales, explicó que “en lo que va corrido de diciembre se han movilizado cerca de 850.000 personas, que han salido de las dos terminales en cerca de 80.000 vehículos”. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, explicó que habrá vigilancia las 24 horas en todo el departamento, durante la temporada.



3. Cali



Hasta el 15 de enero se espera que 1,6 millones de usuarios se hayan movilizado por la terminal de transportes de Cali y unos 164.000 vehículos de las diferentes empresas de transporte. A diario viaja un promedio de 50.000 pasajeros y salen 4.000 vehículos. Para atender la demanda de fin de año, en la terminal se han registrado 700 vehículos adicionales de servicio especial, por parte de 13 empresas de transporte que tienen autorizadas rutas cuyo origen o destino es la capital del Valle y sus alrededores. La Policía Metropolitana, en su Plan Navidad, comprometió a 8.000 uniformados, con los que se espera reducir los hechos de violencia por las riñas; atacar la venta de pólvora y de licor adulterado y fortalecer la seguridad en bancos, centros comerciales y vacacionales, y vías principales de la ciudad.



4. Cartagena



En esta temporada se espera la llegada de 400.000 turistas a Cartagena, para lo cual habrá 400 policías desplegados, quienes harán controles a establecimientos de comercio, requisas, operativos en entidades bancarias y centros comerciales, así como estrictos controles en muelles y playas. Yolanda Wong Baldiris, secretaria del Interior de la ciudad, recuerda las recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de ingresar al mar. “Es importante respetar el horario establecido, no ingresar en estado de embriaguez y tener cuidado con los menores. Para Playa Blanca, sabemos lo apetecido que es el balneario durante esta temporada, así que, una vez superada la capacidad de carga, no se dejarán ingresar más vehículos”, anotó.



EL TIEMPO