Todo sobre los cambios en movilidad en las ciudades por visita papal

04 de septiembre 2017 , 11:57 a.m.

Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, las cuatro ciudades que visitará el papa Francisco en su visita a Colombia, ya tienen todas las medidas listas para los días cuando el sumo pontífice toque sus tierras.

Las ciudades coinciden en que no habrá pico y placa para taxis. Consulte las medidas más importantes.

Bogotá (6 y 7 de septiembre)

Desde este lunes se inició el pico y placa todo el día para carros particulares. Los ciudadanos que incumplan con la medida y transiten por la ciudad durante la restricción tendrán una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes (368.900 pesos) y su vehículo se inmovilizará si está en una vía principal.



La alcaldía de Bogotá manifestó que los taxis no tendrán restricción el 6 y 7 de septiembre.



Consulte este gráfico para conocer otros detalles de la movilidad en Bogotá.

Villavicencio (8 de septiembre)

En la capital del Meta se declaró día cívico este viernes 8 de septiembre por la visita del papa Francisco y se instauró un cierre vial en el siguiente polígono.

El decreto no permitirá la movilidad de automotores particulares, motos, bicicletas, motociclos, moto triciclos, bicicletas con pedaleo asistido y vehículos de tracción animal. La medida se iniciará el jueves 7 de septiembre a las 6 de la mañana.



Además, la alcaldía de Villavicencio agregó que a estos vehículos les quedará prohibida la movilidad en toda la ciudad desde las 5 de la tarde del jueves 7 de septiembre. La movilidad en la capital del Meta volverá a la normalidad desde las 7 de la noche del viernes 8 de septiembre.



Las disposiciones de la Alcaldía de Villavicencio también incluyen nueve rutas adicionales en el transporte público de la ciudad, que se suman a las 65 existentes.



Estas serán:

1: La Madrid- anillo vial- Girieta Séptima Brigada

2: Vereda Pipiral – Av. Alfonso López – vía a Puerto López – Inem – Av. Los Maracos – Carrea séptima

3: Aeropuerto – Bavaria – Avenida del Llano – Av. A Catama – CAI Catama – Semáfor calle 25

4: Peaje Restrepo – Monumento al Coleo – Avenida del Llano – Avenida a Catama – Cai Catama –Semáfor calle 125

5: La Cuncia – Anillo vial – Glorieta Séptima Brigada

6: La Madrid – Villacentro – Estadio Macal – Av Maracos – Carrera séptima

7: La Madrid – Villa Hermosa – Glorieta Séptima Brigada

8: El Rubí – Anillo vial – Glorieta Séptima Brigada

9: La Madrid – vereda Barcelona – Glorieta Séptima Brigada

En Villavicencio, los taxis no tendrán pico y placa durante esta semana.

Medellín (9 de septiembre)

La principal disposición en materia de movilidad para Medellín es la operación del transporte público las 24 horas desde el viernes 8 de septiembre.



Esto significa que el servicio de Metro trabajará sin interrupción por 43 horas y 45 minutos. De esta manera, el trabajo de este medio de transporte se inicia a las 4:15 de la mañana del ocho de septiembre y termina a las 12 de la noche del sábado, día de la visita del Papa.



Además, en la ciudad no habrá pico y placa para los taxis en esta semana.



En Medellín, desde el viernes se declaró día cívico y no se decretará una jornada sin carro particular.



Para la misa campal en el Olaya Herrera habrá controles perimetrales que incluyen las principales vías que rodean al aeropuerto como son la carrera 80, la calle 30, la carrera 65 y zonas cercanas del barrio Guayabal, mientras que la carrera 70 se cerrará completamente para uso peatonal.

Cartagena (10 de septiembre)

En Cartagena, durante el domingo 10 de septiembre, se restringirá la circulación del tránsito de vehículos particulares en toda la ciudad. Esta medida regirá desde las cero horas hasta las 11 de la noche de ese día.



La Alcaldía de Cartagena también aplicará la misma restricción para motos, cuatrimotos, tricimotos, motocarros, vehículos de tracción animal y bicicletas asistidas por motor. La diferencia es que esta medida comenzará a las 11 de la noche del 9 de septiembre hasta las 10 de la noche del 10 de septiembre.



Los horarios de estas restricciones también variarán de acuerdo con la zona. En tramos ubicados en el noroeste (vías del aeropuerto, Av. Santander, puente Romero Aguirre, etc.), los cierres irán desde las 7 de la mañana hasta las 12:30. En la zona sureste (Barrio 20 de Julio, Corredor de Carga, Ceballos, etc.) por su parte, los cierres comenzarán a las 7 de la mañana y terminarán a las 10 de la noche.



En cuanto al transporte público en todas las modalidades operará rigiéndose por las restricciones de vías y horarios de la ciudad, que pueden ser consultadas en el siguiente decreto.

