Detenidos en Palacio de Justicia de Bucaramanga provocaron un incendio

21 de marzo 2017 , 11:22 a.m.

21 de marzo 2017 , 11:22 a.m.

Los empleados y usuarios del Palacio de Justicia de Bucaramanga tuvieron que ser evacuados de esas instalaciones por la situación de emergencia que se registró en medio de un motín protagonizado por los detenidos que se encuentran en las celdas del Centro de Servicios Judiciales ubicadas en ese recinto.

Cerca de 44 personas recluidas iniciaron la protesta para exigir mejores condiciones durante su estadía en ese lugar, pues aseguran que deben bañarse en la misma celda, orinar en baldes y permanecer hacinadas en los calabozos de dos por dos metros.



La Policía Nacional a través del Escuadrón Móvil Antidisturbios tuvo que intervenir y evacuar el Palacio de Justicia, donde se presentó un conato de incendio.

“Afortunadamente no tenemos personas lesionadas. Se presentó un conato de incendio que fue debidamente controlado. Son aproximadamente 44 personas las que se encuentran en este lugar a la espera de ser recibidos en la Cárcel de Bucaramanga”, indicó el coronel Diego López, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga (Mebuc).



Entre tanto, la coordinadora del Centro de Servicios Judiciales, María Inés Sánchez Castellanos, dijo que ese tipo de situaciones que ha provocado la crisis carcelaria que enfrenta la ciudad ponen en riesgo a las personas que visitan en Palacio de Justicia.

“La gente no tiene porqué estar aquí tolerando la inseguridad en un Palacio de Justicia, en el que por ejemplo hoy no va a haber justicia para nadie lastimosamente. No por la Policía Nacional ni jueces de la República, sino por el Inpec que ha querido hacer oídos sordos a esta situación tan lamentable”, dijo la funcionaria.

Autoridades pudieron controlar el conato de incendio. Foto: Archivo particular

La coordinadora del Centro de Servicios Judiciales señaló que están pensando si es posible trasladar a los detenidos a un establecimiento penitenciario. “Ellos ya están amotinados, ya están exaltados, no aguantan absolutamente nada, y la verdad aquí ya no va a haber estación que aguante para ellos”.



Los detenidos están con medida de aseguramiento por delitos como hurto calificado, abuso sexual y homicidios.



BUCARAMANGA