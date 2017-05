Ajustan pico y placa en Cúcuta para salvar el área metropolitana

10 de mayo 2017 , 09:38 a.m.

La exclusión para vehículos matriculados en Cúcuta que contemplaba a partir del pasado 2 de mayo el nuevo esquema del pico y placa y placa al día en esa capital, levantó ampolla en los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, cuyas administraciones locales consideraban la excepción como un detrimento económico para las direcciones de tránsito de sus poblaciones.

La molestia generada entre los mandatarios de estas dos localidades, que componen el área metropolitana de Cúcuta, transcendió al punto de que ambos estudiaron la posibilidad de retirarse del proyecto de integración urbano si la Alcaldía de Cúcuta no derogaba dicha salvedad.



Bajo estos términos, se organizó un encuentro para dirimir el altercado entre los alcaldes de Cúcuta, César Rojas, de Villa del Rosario, Pepe Ruiz y de Los Patios, Diego González, en el que se acordó la inclusión de los 38.573 carros matriculados en Cúcuta en la norma que busca controlar el tránsito de más de 100.000 automóviles, entre taxis, carros y motos nacionales y vehículos venezolanos.

#AEstaHora se reúnen Alcaldes del Área Metropolitana para tratar tema de Pico y Placa y Placa día. pic.twitter.com/TOQK0NwHuH — Alcaldía de Cúcuta (@Alcaldia1Cucuta) 8 de mayo de 2017

Por su parte, las máquinas con matrículas venezolanas y provenientes de otra parte del país también deberán someterse a esta regulación.



“Luego de escuchar a los alcaldes de Villa del Rosario y Los Patios, analizamos los criterios de cada uno y se tomó la decisión que todos los vehículos correspondientes al área metropolitana deben contribuir a mejorar la movilidad en la zona céntrica de la ciudad y a reducir los índices de contaminación ambiental”, aseguró Rojas.



A partir del próximo 15 de mayo, este volumen de carros se someterá a la restricción de circular por el perímetro determinado de acuerdo al dígito que corresponde a cada día en los horarios comprendidos entre 7:30 a.m. a 9:00 a.m., 11:30 a.m. a 1:30 p.m. y 5:30 p.m. a 7:00 p.m., como lo estableció el decreto de 4 de abril del 2017, expedido por la Alcaldía de Cúcuta.

“Lo importante de esto es que habrá una limitación en movilidad mucho más amplia y eso va agilizar la circulación por las principales arterias del área metropolitana de Cúcuta (…) Me parece conveniente que diferencias como estas se discutan en las instancias creadas y por fortuna, el alcalde de Cúcuta notó la desproporción que residía en la regulación”, indicó el alcalde de Villa del Rosario, Pepé Ruiz.



CÚCUTA