MOE advierte aumento de votantes en Caldas

Cinco municipios de Caldas están en la mira de la Misión de Observación Electoral (MOE) por presentar presuntas irregularidades en el número de cédulas inscritas para las elecciones de este año.

Risaralda, La Merced, Pácora, Viterbo y Aranzázu hacen parte de los 82 municipios del país que posiblemente presentan trashumancia por tener un aumento en el número de votantes para las elecciones de congreso y presidencia, según la MOE.



De acuerdo con Gustavo Campo, coordinador de la entidad en Caldas, esta afirmación se hace de acuerdo con la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el número de ciudadanos para el 2016.



Según Campo, los resultados significan que la proyección del Dane está “mal hecha, o que en estos municipios viene una trashumancia electoral acumulada desde hace 10 años”.



Sin embargo, aseguró que hasta ahora en los comités de garantías electorales no se ha denunciado ninguna anomalía, pero sí es de preocupación y merece tener especial cuidado el caso de estos cinco municipios para así garantizar que haya transparencia electoral.

Creo que no es de alarmarnos ni de preocuparnos, yo creo que cada diagnóstico tenemos que hacerlo de la manera precisa, detallada, en campo, y dar claridad FACEBOOK

TWITTER



Con respecto al tema, Carlos Alberto Piedrahíta, secretario de Gobierno de Caldas, dio un parte de tranquilidad y explicó que el incremento en el número de sufragantes se debe a que son zonas donde las personas se movilizan de un pueblo a otro en búsqueda de mejores opciones laborales.



“Creo que no es de alarmarnos ni de preocuparnos, yo creo que cada diagnóstico tenemos que hacerlo de la manera precisa, detallada, en campo, y dar claridad”, aseguró Piedrahíta.



Y agregó que se debe resaltar que aumentaron los puestos de votación y se llegó a lugares donde anteriormente el conflicto armado no permitía ejercer el derecho al voto, como es el caso de la vereda El Congal, en el municipio de en Samaná, que después de 15 años volverá a participar en unas elecciones.



De hecho, dijo el funcionario, que hoy hay inscritas unas 29.000 cédulas, mil menos que en 2014, donde se registraron más de 30.000. Evidencia, según él, de que no hay motivo para pensar en una trashumancia global en el departamento.



La MOE ya notificó al Dane y a la Registraduría Nacional la situación con los 82 municipios para que sean revisadas las cifras. De igual modo, tendrá mayor control en esos cinco municipios de Caldas.



MANIZALES