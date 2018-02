'Cierre financiero de APP es difícil porque es el final del Gobierno’

El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, dijo este jueves en Santa Marta que aún no se puede hablar de la financiación del proyecto de Asociación Público Privada (APP) para la solución definitiva de los problemas de acueducto y alcantarillado en la ciudad, que fue radicado ante su cartera a finales de diciembre pasado por la Alcaldía, porque apenas está en proceso de viabilización.

“No quiero equivocarme en ese proceso. Estamos haciendo el estudio técnico del proyecto, hasta ahora lo están presentando, está en trámite, así que no hay que ensillar el caballo antes de tenerlo. Tenemos que hacer primero que esté el estudio técnico y después buscar el cierre financiero y es difícil en este momento porque es el final de un gobierno”, dijo Sánchez, tras reunirse con la alcaldesa encargada de Santa Marta, Ingris Padilla.



El proyecto de APP, que contempla en el mediano plazo la captación de agua de los ríos Toribio y Córdoba y en largo plazo del río Magdalena, tiene un costo de 3,2 billones de pesos, de los cuales 1,5 billones serían financiados por la Nación y 1,2 billones por el Distrito, que tendrían que comprometer vigencias futuras. El resto de los recursos provendrían de la facturación.



El Ministro aseguró que el Distrito se demoró mucho en presentar dicho proyecto e insistió en que primero hay que tenerlo viabilizado y después sí se puede hablar de quiénes y cómo van a poner los recursos.



“Esas son vigencias futuras que tenemos que estudiar, por eso vamos a hacer una reunión con el Ministerio de Hacienda y mirar qué recursos se van a poner y qué tiene el Departamento y el Distrito para poder ayudar en este tema. El Gobierno está comprometido con agua potable y saneamiento básico, pero nosotros no podemos hacer milagros ni mucho menos hablar de cosas que no existen. Hoy por hoy no existe el proyecto viabilizado y hasta que no esté viabilizado todo son especulaciones”, expresó.



También dijo que el proyecto de restructuración del sistema de redes de acueducto y alcantarillado en el malecón de El Rodadero ya fue viabilizado, pero hay que hacer una bolsa común entre Gobierno Nacional y el Distrito para su financiación.



“Son 3.500 millones de pesos, estamos esperando cuál va a ser la propuesta del Alcalde de Santa Marta y ahí ayudaremos con el Ministerio y el Presidente de la República, que está muy comprometido con el tema”, expresó.



El Ministro de Vivienda instaló el Encuentro Nacional de Ventas, organizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que se realiza hasta este viernes en el Hotel Zuana de Santa Marta.



Luego estuvo en Ciudad Equidad, el proyecto de 4.000 viviendas gratis, haciendo entrega al nuevo dueño de una casa que fue revocada a su anterior propietario porque era utilizada para el expendio de estupefacientes y posteriormente se desplazó al municipio de Ciénaga donde hizo entrega de 838 títulos de propiedad con la Gobernación del Magdalena.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA