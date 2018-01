Superintendencia de Industria abrió investigación por el hotel Mocawa

19 de enero 2018 , 09:16 a.m.

19 de enero 2018 , 09:16 a.m.

A través de una resolución, la Superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación administrativa contra la constructora Márquez y Fajardo Promotora Integral de Proyectos S.A.S., al parecer por "la presunta comisión de conductas infractoras del régimen turístico, por el probable incumplimiento a las normas que reglamentan el sistema de tiempo compartido turístico y la posible vulneración de las disposiciones sobre publicidad e información engañosa".

Esta investigación se da luego de que hace un par de años, algunos accionistas del hotel Mocawa Plaza, en Armenia, interpusieran una denuncia por una supuesta "manipulación de acciones, administración desleal y operaciones no autorizadas", según dice una denuncia que le llegó a este medio.



"Las proyecciones económicas de la fiducia fueron publicidad engañosa y luego Best Western Plus, la operadora con que se anclaron las ventas del proyecto hotelero se retiró, lejos de poder cumplir los resultados económicos con los que se vendió la inversión", afirmó uno de los inversionistas que denunció el caso.



Por su parte, el ahora candidato al Senado por el partido Centro Democrático y hasta hace dos meses representante legal de la constructora Márquez y Fajardo, Hernando Márquez Aristizabal contó que un juez ya les había dado la razón en primera y segunda instancia.



Señaló que el juez sexto civil de Bogotá profirió sentencia de primera instancia a favor del patrimonio autónomo Mocawa Plaza, alianza fiduciaria y Márquez y Fajardo, negando todas las pretensiones referidas en la demanda de Marlon Díaz, uno de los inversionistas, "declarando la existencia y la eficacia del contrato, la inexistencia de vicios del consentimiento, la causa licita y el objeto licito del contrato".



Díaz presentó un recurso de apelación en contra del fallo pero en julio del año pasado el Tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo inicial "declarando que todo el negocio jurídico propuesto y ejecutado por Márquez y Fajardo es legal, justo y transparente".



Márquez agregó que "es de entender que la Superintendencia de Industria tiene la obligación de iniciar la respectiva investigación ante cualquier queja de particulares que consideren afectados sus derechos".



ARMENIA