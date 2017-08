Sí rotundo y definitivo al mínimo vital de agua gratis en Manizales

03 de agosto 2017 , 05:35 a.m.

03 de agosto 2017 , 05:35 a.m.

Desde septiembre, 8.138 hogares de Manizales recibirán cinco metros cúbicos de agua gratis cada mes gracias al proyecto de acuerdo de mínimo vital aprobado el miércoles pasado, por unanimidad, en el Concejo Municipal.

La población que se beneficiará de esta iniciativa de la Alcaldía de la ciudad –a la que solo le falta la firma del mandatario local, Octavio Cardona– es la que vive en estratos 1 y 2 y tiene 25 puntos o menos en el Sisbén.



El representante del Comité Popular de Usuarios, Moisés Gallego, dijo que “estamos muy contentos porque es una reivindicación que estábamos buscando hace muchos años”. Sin embargo, insistió algunas de sus críticas al proyecto y señaló que espera que este se pueda corregir más adelante.



Lo aprobado en plenaria quedó casi igual al texto de la comisión. Solo se desvinculó el consumo máximo subsidiado –que, de superarse, implica la pérdida de la gratuidad del mínimo ese mes– del establecido por la Comisión Reguladora de Agua.

La razón, según el coordinador de ponentes, Héctor Delgado, es que la resolución que lo determina –y lo reduce de forma progresiva– está demandada. “Si se cae, el mínimo vital quedaría en 20 metros cúbicos”, explicó el concejal liberal. En consecuencia, el límite se fijó en 13 metros cúbicos. Gallego celebró la decisión.



En el acuerdo se quedó por fuera la propuesta que la cabildante Margarita María Méndez, del Partido de La U, defendió desde el primer debate de que se incluyera un artículo en el que se creara el Comité Mínimo Vital del que habla la exposición de motivos y se le diera un puesto a la comunidad en él.



"Lamento muchísimo esa decisión de la administración. Qué lástima que no se haya tenido en cuenta ese cambio, porque era para darle un parte de tranquilidad a la gente", señaló la concejala.



Los ponentes y el secretario de Desarrollo Social, Wbaldo Salazar, consideraron que el objetivo del proyecto era crear el programa y no reglamentarlo, por lo que prefirieron dejar facultades a la Alcaldía para definir los detalles del comité. No obstante, invitaron a Méndez a participar en la construcción del decreto reglamentario y ella aceptó "con mucho gusto".



