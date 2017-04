Mineros de Cajamarca ‘lloran’ por resultado de consulta

El resultado de la consulta popular de Cajamarca (Tolima), en la que ganó el no a la minería, puso a celebrar a un grueso sector de la población, pero tiene ‘llorando’ a los mineros artesanales que derivan su sustento de la extracción de oro en las riberas de los ríos Bermellón, Toche, Coello y Anaime.

A este grupo se suman unas 150 personas, en su mayoría madres cabeza de familia que subsisten de la extracción de arena y material de río. La preocupación crece debido a que una vez las autoridades implementen en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) el no a la minería, la mayoría de estas personas quedará sin trabajo.

El vocero de ellos es Fernando Hernández, presidente de la Asociación para la Promoción de la Minería Responsable (Aprominca), anunció que no se quedarán quietos. “Vienen debates y acciones judiciales que presentaremos ante el Consejo de Estado por la violación del derecho al trabajo”, dijo. Además señaló que, como ganó el no, quedarán sin trabajo 400 mineros.

Isaías Caro, presidente de la Asociación de Barequeros Unidos de Cajamarca, dice que “hoy un minero artesanal no alcanza a sacar ni medio gramo de oro, con lo que sus ingresos son de unos 30.000 pesos diarios, y a esto se suma que en tiempos de invierno el trabajo escasea por las altas crecientes de los ríos”.



Por su parte, el alcalde Pedro Pablo Marín afirmó que “lo que viene es materializar esa decisión a través de un proyecto de acuerdo que modifique el uso del suelo”, y agregó que “mi administración brindará las garantías en todo el proceso para implementar la consulta”.



