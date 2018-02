Minería, extorsión y narcotráfico el botín del ELN en Bolívar

Minería de oro, extorsión y narcotráfico hacen de cerca de 7 municipios en Bolívar, el principal botín de guerra de este grupo insurgente y otros grupos armados ilegales: Simití, Morales, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Achí, entre otros, están en la mira de los violentos.





Una noche de zozobra y temor vivieron los habitantes de los municipios bolivarenses de Norosí y Arenal el pasado domingo luego de que guerrilleros del ELN atacaran con ráfagas de fusil las estaciones de Policía de ambos poblados, según confirmaron las mismas autoridades en la zona.



“A eso de las 6:30 p.m., hubo un atentado con ráfaga de fusil a la estación de Policía de Norosí. Hacia la medianoche fue atacada también la estación de Policía del municipio de Arenal. El vehículo que yo tengo asignado fue atacado al igual que maquinaria que con mucho esfuerzo adquirimos para mejoras en la región. Pedimos apoyo de las autoridades porque otra vez estamos viviendo esa época negra de la violencia”, aseguró José Luis Pacheco, alcalde de Arenal.



Los ataques no dejaron heridos pero sí daños materiales.



En esta región, con difíciles condiciones de acceso, además del frente Guillermo Ariza del ELN operan bandas criminales al mando del clan del Golfo como las autodefensas gaitanistas, y disidencias de las Farc.



“No es que se estén tomando (el Eln) o posesionando de los territorios, por el contrario, están mostrando unas muestras de derrota. Nosotros estamos haciendo unas operaciones ofensivas en conjunto con el Ejército y con la Fiscalía para tratar de contrarrestar y atacar a estos delincuentes”, señaló el coronel Iván Ricardo Calixto Vega, comandante operativo de la Policía del Magdalena Medio.



Sin embargo en esta región del país van tres ataques del ELN en menos de 15 días en esta región minera.



La noche del 27 de enero pasado se había presentado un atentado en el corregimiento de Buenavista, jurisdicción del municipio de Santa Rosa (Bolívar), que también fue atribuido a la guerrilla del Eln.



Ese día resultaron muertos dos policías de la estación de Buenavista, identificados como el intendente Manuel Guillermo Galvis Contreras y el patrullero Ferney Alexander Posada Chavarría. Un agente más resultó herido. Las autoridades aseguraron que se trató de la activación de un artefacto explosivo en un lote baldío aledaño a la subestación, seguido de un hostigamiento de fusil.



El ataque dejó 8 viviendas con daños.



"Nuestra población tiene miedo porque nos devolvimos 20 años atrás a épocas oscuras de violencia. Le pedimos al gobierno que haga presencia, que no nos dejen solos, y a los actores armados les recordamos que sólo queremos trabajar en paz para sacar a nuestra región adelante, no tenemos profesores ni vías, pero queremos seguir luchando", agregó el alcalde de Arenal, José Luis Pacheco.



En septiembre del año pasado, campesinos del sur de Bolívar denunciaron que esta guerrilla había prohibido el uso de celulares con cámara a las comunidades.



“Quién puede moverse con los celulares es el que tenga de gama baja, que no tenga cámara y que obviamente no puedan grabar imágenes porque los actores que están el territorio los abordan, los revisan y los coaccionan”, le había dicho a este diario uno de los campesinos intimidados.



“Esta escalada terrorista la dirigimos directamente a los terroristas del Eln (…) Bandoleros pertenecientes al Eln hicieron un ataque, unas ráfagas de fusil hacia la estación de Arenal y de Norosí. Gracias a la disposición y el buen servicio de nuestros hombres se logró repeler y evitar que alguno de nuestros uniformados fuera afectado por las balas asesinas de estos criminales”, agregó el coronel Calixto Vega,