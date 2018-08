Millonario robo a la Alcaldía de la Paz, Cesar

El Secretario de Hacienda de la Alcaldía de La Paz (Cesar) Iván Crispín Peralta Morales, denunció que las cuentas de recursos propios de esta municipalidad fueron hackeadas, al parecer por varias personas, lo que permitió el desvío de 433 millones 692 mil de pesos.



El hecho ocurrió el pasado miércoles 8 de Agosto, cuando el funcionario acompañado del Asesor Jurídico de esta administración, se encontraban realizando gestiones propias de su cargo en Barranquilla.

“Al día siguiente, en la alcaldía no hubo energía eléctrica. Pero el viernes, al llegar a la oficina, revisé el correo electrónico y ¡Vaya sorpresa!, me encontré unas transacciones a Bancolombia, correspondientes a pagos de afiliaciones de productos a proveedores. La primera se hizo a las 4 p.m. Y otra a las 5 p.m., Hacia las 6 : 15 pm. Intentaron realizar una tercera transacción a unas cuentas maestras que tenemos, pero como tienen códigos diferentes que maneja el Ministerio de Hacienda, no pudieron hacerlo” manifestó el funcionario y recalcó que la fuga de dinero habría sido por más de 1.000 millones de no ser por la seguridad de la plataforma virtual de esta municipalidad.



En este momento, el Cuerpo de Investigación (CTI) de la Fiscalía, tratar de identificar a los responsables del delito informático.



“Estamos a la espera de la respuesta de la Fiscalía porque apenas las investigaciones están empezando. Hasta ahora sabemos que los dineros fueron consignados a tres empresas: Dos en Barranquilla y una de Cartagena. Nos dimos a la tarea de ir a la Dian y allí están registradas las empresas. Esperamos resultados lo más pronto posible para poder recuperar estos dineros” dijo el funcionario y subrayó además que no es el único encargado de realizar los pagos del municipio.



La vulneración de las arcas del municipio deja a la administración en una situación caótica, ya que la Paz es un municipio de sexta categoría y el saqueo de 433.692.000 millones de pesos, de las cuentas de recursos propios, los deja con un déficit fiscal.



En Noviembre del año pasado, sucedió una situación similar con las cuentas de Bancolombia que tiene este municipio, lo cual también fue denunciado ante la Fiscalía.



“En esa oportunidad no lograron su cometido. Al ver que la transferencia con este banco fue infructuosa, intentaron hacerlo con las del banco Agrario, donde pretendían desviar 91 millones de pesos, gracias a Dios, logramos evitar ese robo. Lo que le pregunto a Bancolombia, es como en esta oportunidad, pudieron obtener los códigos, ya que manejamos una estricta seguridad en nuestras plataformas virtuales con esta entidad Bancaria”, puntualizó Peralta.



CESAR.