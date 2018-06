Millonaria inversión de la Essa en electrificación en Santander

15 de junio 2018 , 11:06 a.m.

Recursos por más de un billón de pesos está invirtiendo en el departamento la Electrificadora de Santander (Essa) para continuar con la expansión del sistema de transmisión regional, la electrificación rural y tecnificación, entre otros aspectos.

El gerente general de la Essa, Mauricio Montoya Bozzi, reveló que la empresa perdió por hurto en el último año el 12 por ciento de la energía adquirida a las generadoras, cifra que equivale a 20 mil millones de pesos.

El directivo también adelantó que este año se instalarán en el área metropolitana de Bucaramanga dos puntos de carga para los vehículos eléctricos, que estarán situados en un centro comercial y una estación de gasolina.



¿Cómo avanza el plan de inversión?



Tenemos un plan a 5 años de cerca de un billón de pesos en varios programas. El componente más grande es la expansión del sistema de transmisión regional: son las líneas de alta tensión que nos permiten distribuir energía en todo el departamento y en este momento estamos enfocados en reforzar el sistema de alta tensión del área metropolitana y de Barrancabermeja.



Ya hemos puesto en servicio en Bucaramanga la ampliación de dos subestaciones y estamos por ampliar la subestación Conucos y la principal hacia el norte. Vamos a construir una nueva subestación de alta tensión por el anillo vial, detrás de las zonas francas, y unas líneas de transmisión que nos van a permitir mejorar la confiabilidad en el área metropolitana y prepararnos para el crecimiento de la demanda en los próximos años.



¿Y en el resto del departamento?



En Barrancabermeja pusimos en servicio la subestación Buenavista. Estamos trabajando en la ampliación de la subestación más grande que es Termobarranca y unas líneas nuevas entre Barranca y puerto Wilches y otra entre San Alberto y Ocaña.



¿Cómo están en cobertura de electrificación rural?



Estamos en el 95 % que es un indicador alto. Queremos llegar al 100 % y estimamos que nos faltan cerca de 14.000 viviendas. El año pasado fueron más de 5 mil casas. Hay viviendas ubicadas en zonas de páramo y reserva forestal donde la autoridad ambiental no permite tender líneas y para esas zonas estamos trabajando con paneles solares.



¿Hay otros proyectos con energía solar?



Desde hace 6 años tenemos un proyecto de iluminar 6 escuelas muy alejadas y en febrero inauguramos nuestro primer techo solar. En Barranca pusimos 105 paneles que están autogenerando el 70 % del consumo del edificio que equivale a 30 casas.



¿Y en tecnificación?



Hemos venido instalando equipos que nos permiten, desde el centro de control que tenemos en Bucaramanga, operar remotamente las subestaciones y activar suplencias entre circuitos. Tenemos programados instalar muchos equipos.



¿Y qué cifras tienen en robo de energía?



Al año estamos perdiendo 12 % de la energía que compramos a los generadores (20 mil millones de pesos). Hay un componente de pérdidas no técnicas, fraudes y robos que nos están pegando muy duro. Empezamos con el programa ‘Buena energía para todos’ donde monitoreamos el consumo de los clientes. Hemos encontrado fraudes desde clientes estrato 1 hasta el 6, clientes industriales y comerciales.



¿En qué han trabajado para facilitar la llegada de carros eléctricos?



Ya nos llegó el primer carro eléctrico y la idea es tenerlo rodando próximamente. Vamos a instalar este año los primeros dos puntos de carga eléctrica, uno en la meseta y otro en el sur. Estamos en negociaciones con una estación y un centro comercial. La idea es que el consumo se cobre en el recibo de energía. Vamos a tratar de impulsar un piloto de taxis eléctricos. Es un tema de mediano y largo plazo.



