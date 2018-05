$160 millones, deuda a hoteles utilizados en los Juegos Bolivarianos

Cinco de los 35 hoteles en Santa Marta que durante los Juegos Bolivarianos hospedaron a los deportistas de las distintas delegacionales internacionales, siguen sin recibir el pago por los servicios de parte del Comité Olímpico Colombiano.

Según el contrató que se estableció, los recursos que cubren gastos de alojamiento y alimentación, debían ser cancelados en un plazo máximo de 30 días, posteriores a las justas deportivas, sin embargo, han pasado ya seis meses, y todavía sigue la deuda pendiente.



Omar García, presidente de Cotelco Magdalena como representante del gremio de hoteleros, señaló como un irrespeto la actitud del órgano deportivo, más cuando no hay una respuesta clara sobre el pago del dinero que se adeuda, el cual entre los cinco hoteles asciende a los 160 millones de pesos.



“Aunque había un acuerdo contractual, el comité ha pagado la deuda como ha querido, solo desde el mes de febrero del 2018 comenzaron a cancelarle a los otros hoteles en pequeñas cuotas, y dejaron en espera este monto que no sabemos en que momento desembolsarán”, dijo el dirigente gremial, quien agregó que “lo que más preocupa es que como si se tratara de un juego, se tiran la pelotica entre Coldeportes y el Comité Olímpico, mientras tanto los hoteles padecen por no recaudar el dinero ya facturado”.



Los hoteles pendientes de recibir los pagos de hospedaje son: el Santamar, el Porto Bahía Hotel, el Tamacá, La Sierra y el Hotel El Rodadero, cuyos propietarios están preocupados, pues deben hacer frente a los compromisos en lo que tiene que ver a impuestos de iva, ipoconsumo, servicios públicos y pagos a los empleados.



EL TIEMPO se comunicó con Baltazar Medina, presidente del COC, quien en un principio aseguró que la deuda estaba totalmente cancelada, sin embargo, posteriormente indicó que revisará detalladamente el tema para responder en caso que haya algún pago pendiente.



El Alcalde Rafael Martínez se ha vinculado a las solicitudes a los órganos deportivos responsables de la deuda, pero dicha presión también ha sido insuficiente y no hay claridad sobre la fecha en que se pagarán las deudas que quedaron en la ciudad de los Juegos Bolivarianos en el mes de noviembre.

Roger Urieles.

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta.