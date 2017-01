'El regreso de los toros a Bogotá es un grito de libertad': Perera

Miguel Ángel Perera es un tipo de mirada seria, con cara de pocos amigos. Aunque sus allegados dicen que es un ‘buena onda’, lo cierto es que sus palabras con el desconocido son puntuales, limitadas a lo que la cortesía apunta. La sonrisa, definitivamente, no es lo que más aparece en su rostro de cejas pobladas y ojos verdes, oscuros.

Es sin duda un perfeccionista. Un riguroso. El jueves en la mañana, pasadas las 8, salió a entrenarse, a correr y a mantener su estado físico. Hacia las 11 retornó al hotel. “Ahora mismo voy a hacer toreo de salón, por lo menos hora y media”, sentenció. Se encerró con sus subalternos y de allí salió sudando, con su capote y trastos bien agarrados.

Luego, ya arreglado habló con EL TIEMPO de su quehacer, de lo que espera en su faena en la 62.ª Feria Taurina de Manizales y de los ires y venires de la fiesta brava por el mundo.

¿Qué torero van a poder ver los espectadores?

Bueno, un torero no es un actor de teatro que puede hacer una cosa hoy y mañana otra. Un matador de toros tiene un concepto claro después de que toma su alternativa. Entonces, este año no voy a andar cambiando. Eso sí, he madurado y uno va adquiriendo más oficio, más cuajo, fruto de los años que lleva en la profesión y de torear mucho, de la experiencia que uno adquiere. Lo que sí se mantiene es la ambición de mejorar lo que puedes y de seguir rebuscando en tu tauromaquia lo mejor que puedas dar.

Sus puertas grandes en la plaza de toros de Las Ventas y otros escenarios importantes lo han convertido en figura del toreo. ¿Qué tanto pesa esto cuando pisa el ruedo?

No pesan tanto en sí las puertas grandes, lo que sí pesa es saber el lugar que uno ocupa en el toreo y lo que ha conseguido, pero por sobre todo la expectación y lo que esperan los públicos de uno en la plaza. Lo que me hace vivir mi profesión con intensidad es que tengo la responsabilidad de que cada vez que salgo a la arena debo intentar dar más y el máximo, para cumplir las expectativas de quienes han pagado por verme.

Hoy lidiará toros de la ganadería de Juan Bernardo Caicedo, ¿cree que le servirá de cábala para conseguir un triunfo?

Sí, ojalá se dé el triunfo. Ese es el deseo, porque si no piensas que el triunfo puede llegar, sería muy difícil vestirse de luces. Cada vez que me pongo el traje estoy pensando en que todavía lo mejor está por llegar y en que aún tiene que llegar el toro que te permita hacer esa gran faena que aún no has realizado. Ese cúmulo de emociones son las que hacen que el alma del torero esté viva, mucho más en mi caso, pues solo he podido estar en Manizales en una ocasión.

En un par de semanas volverán las corridas a Bogotá, ¿qué opina sobre este tema?

Es una victoria muy importante para la tauromaquia y, sobre todo, es un grito de libertad. Fue una victoria también gracias al camino que emprendieron novilleros colombianos que en años previos hicieron huelga de hambre para reclamar su derecho a la fiesta taurina y por defender la tauromaquia en contra de una actitud autoritaria e inconstitucional de la anterior alcaldía de Bogotá. Esa actitud de los novilleros provocó que se tomaran decisiones constitucionales oportunas.

Hay ilusión de que los toros vuelvan también a Barcelona (España). ¿Qué tan probable ve el asunto?

En Barcelona también ha sido un gran punto a favor de los toros el que el poder constitucional haya decidido a favor de la tauromaquia, diciendo que era inconstitucional la prohibición de los toros en Barcelona. Pero sí es verdad que será un proceso mucho más lento, porque ahora la competencia de la tauromaquia está en la alcaldía que está llena de antitaurinos. Creo que será más complicado que en Bogotá.

FELIPE MOTOA FRANCO

Redactor de EL TIEMPO