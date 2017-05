Crean sistema para ahorrar agua y dinero en viviendas

09 de mayo 2017 , 01:04 a.m.

La fórmula suena bien: si reutiliza casi la mitad del agua potable que usa en casa, no solo tiene un ahorro económico en su recibo mensual de este servicio, sino que de paso ayuda a la conservación de este recurso y a la descontaminación del planeta.

Esto es lo que pretende un sistema hidrosanitario diseñado por Miryam Lizeth Rivera y Julián Mauricio Zaraza, ingenieros civiles recién egresados de la Universidad Industrial de Santander.



El procedimiento permite que las aguas provenientes de las duchas y de la lluvia no se pierdan, sino que, a través de un proceso de almacenamiento, puedan ser utilizadas en labores domésticas que no requieran su completa potabilidad. Así, su aplicación asegura un beneficio económico que recupera la inversión a largo plazo.



Con la ejecución de este proyecto, en los hogares de alto consumo (cuatro habitantes) se ahorraría hasta un 44,3 por ciento de agua potable, equivalente a 138 metros cúbicos al año.



Según los autores de esta idea, que se gestó como un proyecto de grado, el agua recolectada pasa a un tratamiento primario y secundario, luego de esto se procede a su almacenamiento y bombeo a distintos aparatos hidrosanitarios de la vivienda. Así, las aguas grises (captadas en duchas) se usan para los inodoros, mientras que las que provienen de la lluvia (retenidas en la cubierta de la residencia) se utilizan en las lavadoras, lavaderos y grifos exteriores.



“Su diseño contempla un mantenimiento mínimo.Además, nos aseguramos de que los materiales para la construcción de todo el sistema se consigan en la zona, lo cual garantiza que sea posible su implementación”, explicó Rivera.



Este sistema se puede implementar en hogares en construcción y no en los que ya tienen una red hidrosanitaria instalada. Según la ingeniera, una familia podría ahorrar en el servicio de acueducto y alcantarillado hasta 400.000 pesos al año. “Además, el impacto cuando se deja de consumir toda esa agua es muy favorable para el planeta”, dijo Rivera.



Este modelo obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional Otto de Greiff 2016 en Desarrollo Sostenible y Medioambiente.



