Meta busca estrategias para reactivar el turismo al Llano

Autoridades regionales del Llano y la gobernadora del Meta, Marcela Amaya, se reunieron este jueves con el fin de encontrar soluciones para reactivar el turismo en el departamento.

La razón de esta reunión se debe a la poca afluencia de visitantes en la zona que se ha registrado durante los últimos 45 días.



Ante las pérdidas en materia de turismo que se han presentado en el Meta, los gremios y autoridades suscribieron una carta abierta a la opinión pública donde proponen algunas soluciones a esta problemática.



De acuerdo con el documento, estas pérdidas han sido el resultado de la caída de un tramo del puente de Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, el pasado 15 de enero, por lo que se hace un llamado para que se realicen acciones que ofrezcan información clara y cierta sobre el verdadero estado de la vía.



“Es necesaria la información clara y precisa congruente con el reporte de Coviandes S.A.S., según el cual, la vía ‘opera normalmente, especialmente en el sector de Chirajara, donde continúa la implementación de las medidas de seguimiento, vigilancia y control’ ”, asevera la carta.



Al final de la misiva, se hace un llamado para realizar una campaña de difusión en medios que permita atraer a las personas a los Llanos Orientales, pues no se ha dejado claro el verdadero estado de la vía y se debe dar “tranquilidad a los usuarios”.

La vía ‘opera normalmente, especialmente en el sector de Chirajara, donde continúa la implementación de las medidas de seguimiento FACEBOOK

TWITTER

“El Meta es un departamento con vocación turística y uno de los principales abastecedores de productos agrícolas y pecuarios del país, gracias a la productividad de sus suelos y a su cercanía con la capital, pero esa dinámica está siendo amenazada”, dice el documento.



Según la presidenta de la junta directiva de Cotelco en el Meta, Maryluz Rojas, en total 10.000 millones de pesos ha perdido el sector turístico del departamento en los últimos 45 días, no solo por la caída del puente, sino también por la decisión del ministro de Transporte, Germán Cardona, de cerrar la carretera el 31 de enero, tras recibir un informe de la compañía Mexicana de Pre Esfuerzo SA (Mexpreza) que conceptúo que tenían que tumbar el segundo tramo de puente porque presentaba fallas similares en el diseño al que se fue a tierra.



En el comunicado expresan que “la notificación del cierre vial realizado por el Ministro de Transporte en medios de información nacional, de manera apresurada e inconsulta y el no informar previamente a las autoridades departamentales y municipales, generó y aún sigue generando pánico en los visitantes”.



Los gremios explicaron que tan solo en el sector hotelero los visitantes han dejado de reservar el 30 por ciento de camas con relación a las tomadas el año pasado para la temporada de Semana Santa.



Según la presidenta, tan solo este sector dejará de recibir 2.000 millones de pesos, pues para esta época ya tenía reservas del 70 por ciento y hasta ayer apenas había reservas del 40 por ciento.



Jesús Benavides, presidente de la Asociación de Asaderos del Llano, que agrupa a 60 establecimientos de este tipo en Villavicencio, dijo que la gente que venía de Bogotá los fines de semana a la capital metense no regresó desde que se cayó el pilón de Chirajara, tragedia que dejó nueve obreros muertos.



“Ese turista que venía a pasear, a escuchar música llanera y a probar la mamona, no lo volvimos a ver”, dijo Jesús Benavides.



Precisó que los fines de semana debían tener hasta 30 trabajadores y que ahora solo están empleando a unos 12, y las ventas bajaron 50 por ciento.



El presidente del Comité Intergremial del Meta (CIM), Harold Díaz Güiza, expresó que pese a la caída del tramo del puente y el anunció del ministro Cardona, la vía está perfectamente habilitada para el tránsito de vehículos.



La gobernadora dijo que el 5 de febrero le envió un oficio al ministro de Transporte donde le pidió claridad sobre el estado de la vía y sus reales amenazas, pero hasta hoy no ha contestado.



“La preocupación nuestra es la afectación del turismo y por eso le pedimos ayuda. Esta semana pensamos escribirle de nuevo al ministro para ver si nos ayuda acabar con la zozobra y la incertidumbre”, precisó la mandataria.

La preocupación nuestra es la afectación del turismo y por eso le pedimos ayuda FACEBOOK

TWITTER

El alcalde William Barbosa le exigió al Gobierno Nacional y a Coviandes “romper la incertidumbre y volver a llenar de confianza a los bogotanos, para que en la mejor temporada de turismo podamos volver a tener un buen número de visitantes”.



“Pedimos que se haga una caravana el 16 de marzo desde Bogotá a Villavicencio para convocar a todos los promotores y agencias de turismo para demostrar que el destino sigue intacto”, sostuvo el mandatario.

NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio