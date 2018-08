En contexto: las denuncias contra el Eln por reclutamiento de menores

Acusaciones de reclutamiento de menores y ordenes de captura por esto rodena el entorno del Ejército de Liberación Nacional (Eln). EL TIEMPO le explica qué es lo que está pasando con el grupo guerrillero.

Las acusaciones

La Fiscalía General de la Nación acusó al Eln de reclutamiento forzado de 71 menores de edad.



Lo asegurado por el ente acusador se suma a otras acusaciones del mismo estilo. La primera fue realizada, en febrero pasado, por un juez de Quibdó (capital de Chocó), quien dijo que esa guerrilla utilizó a otros 50 menores para sus actividades ilegales.



Y la segunda la hizo el defensor del pueblo, Carlos Negret, también este fin de semana. El funcionario afirmó que el Eln reclutó a 24 niños, en los últimos seis meses, en el Chocó.

Las ordenes de captura

Las denuncias motivaron a la Fiscalía a proferir órdenes de captura contra 16 integrantes del Eln: 5 integrantes del Comando Central (Coce) y 11 comandantes de los frentes de guerra del grupo.



Los 5 integrantes del Coce son: Nicolás Rodríguez, alias Gabino; Eliécer Erlington Chamorro, alias Antonio García; Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito.



Los 11 comandantes son: José Yuli Ávila Fierro (alias Cuyo y comandante Frente de Guerra Nororiental), Arturo Archila Rincón (alias Raúl y comandante Frente de Guerra Oriental), Moisés Bautista Núñez (alias Jorge y mando militar del Frente de Guerra Oriental), Ramiro Torres Rodríguez (miembro del Estado Mayor del Frente de Guerra Oriental), Adelmo Aguirre (alias Bateman y comandante Frente de Guerra Domingo Laín), Ovidio Antonio Parra Cortes (alias Tío y comandante Frente de Guerra Suroccidental), Ogli Ángel Padilla Romero (alias Fabián y comandante Frente de Guerra Occidental), Emilcen Oviedo Sierra (alias Martha y segunda comandante Frente de Guerra Occidental), Levis Dairon Polo Regino (alias Cholo y comandante Frente Resistencia Cimarrón de Chocó), Isaac Tuberquia Arias (alias Bernardo y segundo comandante Frente de Guerra Occidental) y Miguel Enrique Hernández Padilla (alias Jairo y alto mando del Frente de Guerra Occidental).

En Colombia más de 9 mil niños han sido víctimas de reclutamiento. Foto: Archivo EL TIEMPO

La situación de alias Pablo Beltrán

Aunque se emitieron 16 órdenes de captura, 1 de ellas está suspendida y es la de alias Pablo Beltrán.



¿La razón? Pablo Beltrán es el jefe negociador de la guerrilla en los diálogos de paz y la suspensión se hizo en virtud de una solicitud del Gobierno.

Testimonios

La sección de Justicia de EL TIEMPO tuvo acceso a algunos testimonios recogidos por la Fiscalía de niños que fueron reclutados por el Eln.



Uno ellos contó: “Yo tenía como 7 años cuando empezaron a utilizarme, ya me pedían favores, que les comprara cosas, luego me dieron un teléfono, entonces me decían que me fuera para ciertos lugares y que les informara si había movimiento del Ejército”.



Otra menor dijo: “Nos enseñaron a manejar ak-47, Galil, Fall, pistola y granadas. A mí me agarraron a la fuerza, yo tenía 11 años, yo era inocente, era una niña, me violaron, me amarraban a un palo”.



ELTIEMPO.COM

*Con información de EFE y la sección Justicia