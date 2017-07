Cancillería anuncia medidas para atención de migrantes en frontera

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia desplegó este fin de semana un paquete de medidas humanitarias para atender el grueso de población vulnerable, que está llegando del vecino país y que deambula por calles y parques de los municipios fronterizos de Norte de Santander.



Las acciones, que estarán coordinadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), fueron anunciadas tras una semana de alto tráfico de personas por la frontera entre Colombia y Venezuela, que arribaron en los últimos días al territorio nacional por temor a una agudización de la situación política y social del vecino país, donde este domingo se va a votar para elegir a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, duramente criticada por la comunidad internacional.

En este dispositivo humanitario serán priorizados niños y mujeres sin hogar, que podrán acceder a una ayuda humanitaria y un apoyo para culminar su proceso migratorio por medio de una brigada de unidades móviles que estarán repartidas en zonas céntricas de Cúcuta y poblaciones vecinas, como Villa del Rosario.



“Estas son medidas especiales para mujeres que están pernoctando en la calle no lo tengan que hacer. Ya hay unidades móviles levantando un censo y se les está prestando una atención especial y temporal, con el propósito de que estas personas no vivan en las difíciles condiciones de los últimos días”, indicó Víctor Bautista, director de desarrollo fronterizo de la Cancillería.



Este funcionario aclaró que no se adecuará ningún albergue para atender a estos migrantes, que se han dispersado especialmente por la capital nortesantandereana en busca de alimento y de un techo para pasar la noche. Estas medidas también beneficiarán a las personas que se encuentran en la Central de Transporte de Cúcuta, a la espera de continuar su travesía hacia países vecinos como Ecuador o Perú.



En principio, estas acciones humanitarias atenderán a cerca de 350 personas, en un tiempo que aún no ha sido definido y que se mantendrá de acuerdo con el comportamiento migratorio de la línea divisoria.

Dramática disminución de personas cruzando la frontera

Menos de la mitad de las 31.000 personas que en un sábado logran ingresar al territorio nacional por los tres pasos terrestres entre Colombia y Venezuela, que están ubicados en Norte de Santander, han cruzado en las últimas horas por este sector fronterizo, según reportó Migración Colombia.



Por otra parte, la Cancillería colombiana informó que hasta el momento no ha habido instrucciones de las autoridades venezolanas de un inminente cierre de frontera, como suele adoptarse en vísperas de un proceso electoral.



“Permanezco en constante contacto con las autoridades del vecino país y me informaron que no tienen instrucción de bloqueos o cierres. Esta noche nos reuniremos nuevamente con el comandante de la Guardia Bolivariana, pero no han recibido órdenes al respecto y esperamos que no haya ningún cambio”, precisó Víctor Bautista, director de desarrollo fronterizo de la Cancillería.



Esta dramática disminución del flujo migratorio, que bordea los 8.000 ingresos, estaría relacionada a la tensa calma vivida en el lado venezolano de la frontera por la elección de los representantes que conformarán la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Nicolás Maduro para este domingo.



Según las autoridades migratorias, el desplome en la cifra de ingresos podría responder a las prevenciones adoptadas por los venezolanos para enfrentar el posible desenlace político tras los resultados de esta votación.



Entretanto, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, anunció que fueron redobladas sus labores de vigilancia y control en el límite con Venezuela, previendo alguna situación anómala que provenga del vecino país y que altere el orden y la tranquilidad de este lado de la frontera.



CÚCUTA