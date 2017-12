Medidas en 13 vías del país por Plan de Contingencia de fin de año

El Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas reforzaron las medidas para garantizar la movilidad y la seguridad de los viajeros durante la temporada de vacaciones de fin de año.



El ministro de Transporte, Germán Cardona, dijo: “Suspenderemos obras en algunos tramos en doble calzada durante la temporada, priorizando la seguridad vial; evitaremos grandes congestiones en los principales corredores turísticos”.

Y agregó que el trabajo coordinado por las distintas entidades ha permitido reducir la accidentalidad y mortalidad en las vías del país, tal como sucedió el pasado puente de Navidad, con una disminución del 76 por ciento en los accidentes de tránsito; sin embargo, “es un esfuerzo que no se detiene”.



Asimismo, el ministerio advirtió sobre obras en 13 corredores viales:



- Vía Calarcá-Cajamarca: desde el mediodía del miércoles, el tránsito será en doble carril sin restricción en sitios donde se ejecutan las obras del proyecto Cruce de la Cordillera Central.



- Barranquilla - Cartagena segunda calzada: el contratista suspendió labores el 22 diciembre y se extenderá hasta el 9 de enero, lo que facilitará la movilidad de los viajeros.



- Mosquera-Anapoima: no hay trabajos sobre la vía que obstaculicen la movilidad. Sin embargo, hay cierres eventuales de máximo 10 minutos cuando se necesita ingresar mezcladoras o maniobrar algún equipo en el mismo frente de obra; además, se realizan trabajos en puentes, y segunda calzada, donde no hay tráfico.



- La Tebaida-Montenegro: se desarrollará el manejo de tráfico con pare-siga temporales entre Tebaida y Pueblo Tapao, sin afectar la movilidad en la vía.



- Paso Nacional Montenegro: por restricción de tráfico pesado, no se ejecutarán actividades en los puentes festivos del 1.º y el 8 de enero del 2018.



- Circunvalar al Galeras: se ejecutan actividades que no afectan la movilidad en la vía. Los puentes festivos del 1.º y el 8 de enero no se trabajará.



- Circuito turístico del sur del Huila: están suspendidas las labores hasta el 9 de enero de 2018.



- Loboguerrero-Buenaventura: el contratista suspendió labores desde el 26 de diciembre hasta el 9 de enero de 2018.

A cargo de la ANI

De otro lado, la Agencia Nacional de Infraestructura decidió intervenir los siguientes corredores:



Vía Pacífico 1: la segunda calzada va a funcionar como par vial



Vía Pacífico 2: no se están realizando actividades en obra ni se ejecutarán durante esta semana.



Vía Pacífico 3: se suspendió la construcción desde el 22 de diciembre con el fin de mantener condiciones de fluidez vehicular. Esto irá hasta el 9 de enero del 2018.



Bogotá-Villavicencio: también suspendieron las obras desde el 22 de diciembre hasta el 9 de enero del 2018.



Cartagena-Barranquilla (4G): se puso en servicio una intersección a desnivel frente al hotel Las Américas, para descongestionar la salida hacia Barranquilla.

Claves para tener presentes

Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que respeten las normas de tránsito, conduzcan con precaución y no manejen si han ingerido bebidas alcohólicas. Asimismo, que le madruguen al plan retorno y estén pendientes de las actualizaciones en vías y aeropuertos. Para el primer caso, la línea 767 mantiene su refuerzo; allí se puede llamar para consultar el estado de las vías o solicitar información adicional.



En el caso de transitar por una concesión, los usuarios pueden comunicarse con la línea 767 y solicitar servicios de carro taller, grúa, ambulancia, revisión del vehículo, entre otros.

Normalizado el movimiento de carros por La Línea

Después de dos días en los que se registraron varios accidentes y un derrumbe, entre Ibagué y el municipio de Calarcá, Quindío, los dos carriles del alto de La Línea fueron abiertos ayer.



Durante martes y miércoles, las autoridades se vieron obligadas a restringir el paso vehicular, lo que causó trancones desde la capital del Tolima hasta el departamento del Quindío.



El primer accidente sucedió en el sector conocido como La Julia el martes, cuando un vehículo de transporte de pasajeros chocó contra una tractomula. Como consecuencia, 16 personas resultaron heridas y dos fallecieron.



El miércoles, también en La Julia, una motocicleta chocó con un bus intermunicipal que se movilizaba por el carril contrario al que debía utilizar. Una persona resultó con serias lesiones.



Además, en el sector de Cansaperros, un vehículo particular se estrelló contra un tractocamión, y en el sector de Pescador se registraron derrumbes por las lluvias.

Precisamente, el mal clima registrado en el alto de La Línea ha provocado que la vía se torne lisa y los carros de todo tipo deban parar o mermar la velocidad para evitar accidentes.



Las obras de la doble calzada Ibagué-Cajamarca (municipio del Tolima) también han generado traumatismos en la movilidad de la zona.



Otro factor que ha que generado dificultades para los miles de viajeros en esta zona del país es que hasta ahora no se ha restringido el paso de vehículos de carga pesada en este sector. Por el alto de La Línea se moviliza gran parte de la mercancía que se transporta desde el puerto de Buenaventura hacia el centro del país.

Apoyo de autoridades

Con un aumento de presencia de Policía de Tránsito y de las escuelas de formación (70 hombres más), las autoridades continúan prestando apoyo entre el sector de Boquerón, en Ibagué, y Cajamarca.



El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Jorge Morales, señaló que la carretera es una de las más transitada, sobre todo en época de diciembre, y que el flujo vehicular ha aumentado en un 300 por ciento.



Según el coronel Morales, diariamente se están movilizando 2.500 vehículos por el alto de La Línea.



Una de las medidas tomadas para agilizar la movilidad tiene que ver con la presencia de 26 funcionarios adicionales en el peaje de Cajamarca.



Se espera que, desde la madrugada de este viernes, se restrinja el tránsito de vehículos de carga pesada.



Las autoridades recomiendan salir a carretera desde temprano, así como hacer mantenimiento a los carros antes de emprender un viaje, llevar botiquín de emergencias y mantener agua para hidratarse.

Se trabaja para restablecer el paso en la vía a La Mesa

La inestabilidad de algunos terrenos ubicados sobre la vía Bogotá-La Mesa y la constante caída de rocas debido a las fuertes lluvias registradas en la región obligaron a las autoridades de Cundinamarca a frenar el paso de este corredor desde el miércoles.



Hasta el momento, funcionarios del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (ICCU) trabajaban junto con la maquinaria de la Concesionaria del Desarrollo Vial de la Sabana (Devisab) para retirar el material que obstruía el paso de los vehículos por esta vía, principalmente a la altura del kilómetro 74, sector Pantano, del municipio de La Mesa, y si las condiciones climáticas lo permiten, se abrirá un carril con paso restringido este viernes.



Cabe señalar que este corredor conecta a Bogotá con los municipios de Tena, La Mesa y Anapoima, que están ubicados a una hora, aproximadamente, de la capital del país, y son destinos visitados por los ciudadanos en esta temporada de fin de año.



“Estamos haciendo lo necesario por reactivar el paso por esta importante vía lo más pronto posible, recordándole a la comunidad que este cierre es necesario para proteger la vida de cada usuario de este corredor”, aseguró la gerente general del ICCU, Nancy Valbuena Ramos.



Por el momento se les está pidiendo a los conductores que tomen vías alternas. La primera va por Mosquera hacia Puerto Araújo, de allí a San Antonio del Tequendama, sector de Santandercito, para llegar a El Colegio y de allí dirigirse a La Mesa. La segunda alternativa es tomar desde Bogotá por el sur hacia el municipio de Soacha, atravesar el sector de Chusacá, de allí ir hacia El Colegio y luego a La Mesa.



Mercedes Rodríguez, alcaldesa del municipio afectado, señaló que pese a la situación, ocho familias que habitan el sector de Pantano, donde ocurrió el principal derrumbe, no aceptaron evacuar, pese al riesgo en el que se encuentran.



De otro lado, en el municipio de Facatativá, el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca y la unidad de riesgos del departamento también tuvieron que atender la emergencia presentada en el barrio Pekín, donde las constantes lluvias provocaron la creciente de la quebrada Parroquia, lo que generó el hundimiento de la carrera 9.ª.



