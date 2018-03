Autoridades en Medellín actúan para controlar brotes de sarampión

En Medellín, ya fue dado de alta el bebé que se convirtió en el primer caso confirmado de sarampión en el país desde 2015, luego de que llegara a la capital antioqueña desde Caracas, Venezuela. El pequeño continúa bajo observación constante de parte de profesionales de la secretaría de Salud, que ejecuta el protocolo de vigilancia epidemiológica establecido por el Instituto Nacional de Salud (INS) para estos casos.

En la ciudad, declarada territorio libre de sarampión desde 1998, se desarrollan varias acciones, con el fin de atender cualquier nuevo caso. El primero paso fue identificar a las personas que tuvieron cualquier tipo de contacto con el bebé: sus familiares, vecinos, profesionales de salud que lo atendieron, pacientes que compartieron con él sala de espera, pasajeros y conductores del bus en el que llegó a Medellín, explicó Rita Almanza, epidemióloga de la entidad.

Recuerde que también existen vacunas contra esta enfermedad para la población adulta. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

En total, son 108 personas que están bajo observación y seguimiento por medio de llamadas diarias, a excepción de los integrantes del hogar, a quienes médicos de la secretaría visitan una vez a la semana. Hasta la fecha no se han reportado síntomas en ninguna de las 108 personas evaluadas.



Las medidas de supervisión incluyen la verificación de los esquemas de vacunación de los familiares del niño, quienes no pudieron certificar que tenían las vacunas eran vacunados. Asimismo, se recorrieron más de 700 viviendas ubicadas alrededor de la casa del bebé, para indagar por personas con posibles síntomas y evaluar la cobertura de vacunación, la cual dio un resultado del 97 por ciento. Entre tanto, también se hacen análisis en 60 centros educativos infantiles y un colegio de la zona.



Estas acciones de prevención se realizan hace 10 años ininterrumpidamente en la ciudad, añadió Almanza, pues anualmente se reportan al menos 100 casos de síntomas que podrían ser sarampión, pero ninguno ha sido confirmado.



La experta reiteró su llamado a los ciudadanos para que garanticen que los niños tengan las dos dosis necesarias para inmunizarse ante la enfermedad. Recordó que la vacuna es gratuita y extendió el llamado a ciudadanos venezolanos radicados en la ciudad, que no hayan podido completar las dosis en su país, para que las reciban sin ningún costo.



