Tras caso discriminatorio, McDonald's se unió a campaña de MinInterior

McDonald’s se convirtió en la primera empresa del país en unirse a la iniciativa #AquíEntranTod@s, del Ministerio del Interior, que promueve entornos libres de discriminación por razones de raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole y, en especial, por razones de orientación sexual.

La sede de la multinacional ubicada en el sector de San Pío, en la ciudad de Bucaramanga, fue el primer establecimiento de la cadena en recibir este sello. Y es que justamente este sito el pasado mes abril se convirtió en centro de la polémica por haber sido escenario de un acto de discriminación contra una pareja gay que fue expulsada del lugar por miembros de una empresa de seguridad.

"Este es un proceso que venimos adelantando para que haya espacios libres de discriminación en todo el país, sobre todo en establecimientos comerciales. Este sello significa que todos pueden tener sin problema y sin distingo un espacio", dijo el viceministro del Interior, Eduardo Garzón.



De acuerdo con el funcionario, el episodio registrado en ese restaurante de McDonald's motivó de cierta manera que fuera elegido para recibir el primer sello.



Sin embargo, señaló el funcionario, "no quiere decir que sea el único hecho de discriminación que se tenga, pues a diario suceden muchos más de estos actos en otros lugares del país" .

McDonald’s es la primera empresa de Colombia en sumarse a esta iniciativa. Foto: Ministerio del Interior

La iniciativa #AquíEntranTod@s nació como resultado del proyecto 'Causas Ciudadanas', del Ministerio del Interior, y fue impulsada por los ‘youtubers’ Juan Pablo Jaramillo y Christian Castiblanco, que abogan por la no discriminación.



El otorgamiento del sello fue reglamentado por la Resolución 0963 expedida por el Ministerio del Interior el 3 de julio de 2018 y en cumplimiento del Decreto 410 del mismo año.



"En Colombia hemos sido un referente familiar y nosotros le damos la bienvenida a todas las familias independientemente de como estén compuestas (...) la situación que se presentó no fue el reflejo de la empresa, pero si nos ayudó a recapacitar como compañía", precisó Francisco Staton, director General de McDonald’s.



El directivo de la multinacional, con 80 establecimientos en Colombia, indicó que si bien unirse a la campaña no se interpreta en su totalidad como un acto de reivindicación, si es una "oportunidad para ser pro-activos y atacar el tema de frente".



BUCARAMANGA