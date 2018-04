Masacre de Mejor Esquina sería declarada crimen de lesa humanidad

Treinta años después de la masacre de Mejor Esquina (Córdoba), ocurrida el 3 de abril de 1988, donde murieron 27 campesinos a manos de un grupo paramilitar, las autoridades en ese departamento pedirán que se declare crimen de lesa humanidad.



Así lo anunció la gobernadora encargada de Córdoba Sandra Devia Ruiz, durante los actos de conmemoración de la primera masacre cometida por un grupo armado ilegal en ese departamento.

"Tenemos que coadyuvar en esa tarea, debe ser considerado un delito de lesa humanidad. Esta tragedia no puede quedar simplemente en la impunidad en el curso de la historia como un hecho más que se conmemore; sino algo que simbolice la reconstrucción del tejido social y una nueva visión del futuro para que no vuelva a haber violencia en Córdoba no en Colombia", explicó Devia.



El hecho ocurrido en la plaza pública del pueblo durante la celebración de un fandango el domingo de resurrección, fue calificado como una barbarie que permanece en la memoria de los más antiguos de Mejor Esquina.



Hombres que se autodenominaron como los Magníficos, un grupo paramilitar de la región, llegaron disparando indiscriminadamente contra los presentes en la fiesta.

Hermes Cogollo Arteaga, es un campesino de la zona y sobreviviente relató lo ocurrido en el atroz hecho.

"La segunda noche del fandango llegaron hombres disparando contra todo el que se moviera. Dijeron que nos tiráramos al suelo boca abajo y decían a la gente que no los miráramos a la cara porque nos moríamos", relata el campesino, quien vio morir a una sobrina y un primo.



A los sobrevivientes los encerraron en una choza cercana y los acusaron de ser auxiliadores de la guerrilla, según relata Cogollo, quien aún recuerda las últimas palabras de quien sería el jefe de la banda los magníficos. "Ahí tienen pa' que lloren un rato a sus muertos y eso les pasa por sapos de la guerrilla".

30 años de olvido

Después de ocurrida la sangrienta toma es poco lo que los habitantes de Mejor Esquina han recibido para resarcir el daño causado. Faltan profesores y el bachillerato solo llega hasta noveno grado. No hay médico para el puesto de salud y tampoco agua potable.



Las vías de penetración solo sirven en época de verano y el principal problema sigue siendo el miedo de sus habitantes por la presencia de bandas criminales.



El pasado martes, cuando se realizaron los actos conmemorativos de los 30 años, la gobernadora, la gobernadora de Córdoba encargada Sandra Devia Ruiz, anunció obras de desarrollo social para los habitantes de esa población.



La construcción de un polideportivo, el fortalecimiento del programa de Alimentación Escolar y el mejoramiento de vías para interconectar a Mejor Esquina con poblaciones vecinas fueron los anuncios que hizo la mandataria departamental en la plaza principal del pueblo y ante cientos de habitantes de la zona que se congregaron para rendir honor a las víctimas.



"En Mejor Esquina dejaremos atrás el dolor y lo cambiaremos por la sonrisa de los niños. Desde la Gobernación de Córdoba construiremos un polideportivo con juegos infantiles y zona biosaludable", dijo Devia.



Para este proyecto, cuyos estudios ya están en avance, la administración departamental hará una inversión cercana a los 600 millones de pesos, los cuales serán ejecutados en los próximos meses.



En cuanto al fortalecimiento de educación, la mandataria señaló que se hará la ampliación en la cobertura de de cupos para la entrega de alimentos a 160 nuevos estudiantes de Mejor Esquina.

En un mural están los nombres y algunos rostros de las víctimas de la masacre. Foto: Gudilfredo Avendaño

"La educación es el camino hacia la construcción de un país en paz, por eso, aumentaremos la cobertura del programa de Alimentación Escolar para que más niños de Mejor Esquina puedan acceder a este beneficio y puedan estudiar en mejores condiciones", recalcó la Gobernadora encargada.



Dijo igualmente que a través de la Secretaría de Cultura se adelantan actividades que buscan fortalecer el tejido social que permitan sustituir el dolor por la esperanza y la alegría de las manifestaciones artísticas.



"Vamos a trabajar en la reconstrucción de la memoria histórica, la memoria colectiva, sobre un tejido social diferente, de cara al futuro, los niños y la paz. Tenemos una exposición fotográfica, una ofrenda floral, la obra de teatro titulada 'El último Fandango' que va a ser producida a nivel nacional con el apoyo del Ministerio de Cultura y el lanzamiento del libro 'Todo sigue vivo' de Marcos Velásquez", explicó la funcionaria.

La Gobernadora de Córdoba estuvo acompañada del alcalde de Buenavista, Miguel Guzmán Mieles; la secretaria de Cultura Departamental, Olga Payares; el secretario de Infraestructura, Carlos Angulo y el director de la Unidad de Víctimas del Departamento, Edgar Garcés; además de habitantes y líderes de Mejor Esquina.



En el sitio donde se cometió la masacre fue puesta una ofrenda floral para realizar el acto simbólico de solidaridad y respeto por la memoria de las personas fallecidas.

De igual forma, en alianza con el banco BBVA la Gobernación de Córdoba entregó kits escolares a los niños de la escuela de Mejor Esquina, quienes agradecieron la donación con la presentación de actos folclóricos organizados por la comunidad educativa.

Gudilfredo Avendaño

Especial para EL TIEMPO

Buenavista (Córdoba)