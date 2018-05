Más de un año aplazada acusación a presuntos auxiliadores del ELN

En Cartagena fue aplazada por séptima ocasión la audiencia de acusación a 10 líderes campesinos y de derechos humanos a quienes la Fiscalía vincula con la guerrilla del ELN. Fiscal del caso ahora es investigada.

“En siete oportunidades se han programado las audiencias de acusación pero no se realizan o bien porque las personas no son trasladadas por el Inpec o bien porque los jueces están de licencia. Lo grave es que estas personas fueron presentadas por la Fiscalía como peligrosos delincuentes, así que no es consecuente que hoy la justicia no actué con celeridad para que aclare la situación de estas personas y se deje así en alto su buen nombre”, le dijo a este diario el abogado Jorge Molano, defensor de Milena Quiroz, una de las señaladas por la Fiscalía de ser parte de la red de informantes del ELN pero quien hoy se encuentra en libertad.



De Quiroz la Fiscalía dijo que “organizaba marchas y quitaba y ponía alcaldes”.



El juez primero especializado de Cartagena aplazó de nuevo las audiencias para el 11 de mayo a las 9 próximo a las 8 de la mañana.



Fiscalía no presenta pruebas



El pasado 7 de noviembre habían quedado en libertad seis de los 12 campesinos capturados en marzo del 2017. Luego de ocho meses privados de la libertad, el Juzgado Primero Penal de Cartagena decidió revocar la medida de aseguramiento a Milena Quiroz, Isidro Alarcón, Nubia Gómez Jaime, José David Jaime, Manuel Francisco Zabaleta y Félix Muñoz.



“La medida de aseguramiento contra estas personas la había solicitado fiscal tercera María Bernarda Puente López, hoy procesada por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y concusión, luego de que el mismo ente investigador la vinculara con una red de funcionarios judiciales al servicio del crimen organizado que operaba desde la Costa Atlántica”, explica el abogado Molano, quien también asegura que antes de las capturas al menos 5 de los campesinos hoy vinculados con el ELN habían sido extorsionados por funcionarios del CTI, quienes exigieron gruesas sumas de dinero a cambio de borras presuntas pruebas.



Las denuncias de este caso ya fueron instauradas, señala el abogado Molano.



Los operativos de captura de estas personas se llevaron a cabo en los municipios de Morales, Tiquisio, Arenal y Norosi, sur de Bolívar, y según el general Gonzalo Londoño, comandante de la Regional 8 de la Policía Nacional, para la época, la operación, que fue presentada con un amplio despliegue mediático, fue un golpe certero para el Eln luego de diez meses de inteligencia realizada por la Policía, Ejército y Fiscalía. La acción, dijo en su momento el alto oficial “logró desarticular una banda dedicada al cobro de extorsiones, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores”.



Los abogados defensores de estas personas exigen que la justicia cumpla con los tiempos establecidos por la ley y que el resto de detenidos regresen a la libertad.





