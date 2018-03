Mariela Campo, la mujer que hizo visible la enfermedad de Huntington

En una finca, a cinco minutos de El Difícil, cabecera del municipio de Ariguaní (Magdalena), la familia Oviedo Oviedo ha padecido por casi tres décadas la enfermedad de Huntington, un trastorno hereditario raro y degenerativo que afecta el sistema nervioso central y ha ido exterminando progresivamente a varios de sus miembros.



El primero en presentar los síntomas de esta enfermedad neurológica, que normalmente se manifiesta entre los 30 y 50 años, fue Valentín Oviedo, en 1989. Tenía 53 años cuando empezó a registrar movimientos involuntarios en la cabeza y las manos, dificultad para caminar y pérdida de peso. Siete años después falleció.

Valentín Oviedo tuvo 11 hijos con su prima Dilia Oviedo y casi toda su descendencia heredó su enfermedad. Cuatro hijos y una nieta han muerto y otros cuatro hijos y tres nietos están enfermos. Hoy todos se encuentran bajo el cuidado de la señora Dilia, ya octogenaria, y de una de sus hijas que está sana.



Al regresar a su pueblo natal, la trabajadora social Mariela del Carmen Campo Oviedo, quien estudió en la Universidad Metropolitana de Barranquilla, se enteró por comentarios de los lugareños del drama de sus familiares y fue a visitarlos. La escena que se encontró la dejó consternada.



“Vi enfermos por toda la casa y eso me aterró. Salí desmoralizada y me sentía con

un compromiso como familiar y como profesional de las ciencias sociales y humanas de ayudarles”, contó Campo, en la casa de una pariente en Santa Marta.



Los Oviedo Oviedo vivían aislados, en condiciones económicas muy precarias y sin recibir atención médica. Todos desconocían qué tipo de enfermedad sufrían -creían que era mal de Parkinson- y debido a su padecimiento no podían trabajar. Las mujeres, incluso, fueron abandonadas por sus maridos.



En 2011, Campo contactó al programa Séptimo Día, del Canal Caracol, para visibilizar a nivel nacional la historia de esta familia, saber qué enfermedad padecían y conseguir ayudas. El reportaje fue transmitido en septiembre de ese año y generó una ola de solidaridad a nivel local, nacional e internacional.



“Empezaron a interesarse científicos nacionales e internacionales y a llamarnos familias de todas partes porque tenían algo parecido. Esto ha sido el referente de la enfermedad de Huntington a nivel de Colombia y el mundo. Hoy en día nos han visitado más de 30 científicos internacionales, trabajo con una red de científicos y tengo como aliados al español Ignacio Muñoz Sanjuán y al colombiano Gustavo Barrios Vincos”, dijo.



Ese mismo año creó la Fundación Comunidades Vulnerables de Colombia, una organización sin ánimo de lucro de la cual es representante legal y presidenta, que se dedica a la identificación y atención integral de personas que padecen la enfermedad de Huntington y otras enfermedades raras para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.



Cada cuatro meses, el doctor Gustavo Barrios Vincos, neurólogo y magíster en trastornos del movimiento, viaja al Magdalena para hacer valoraciones clínicas a los pacientes que sospechan tener esta enfermedad u otras raras, que llegan procedentes no solo de los municipios del departamento, sino de otros de la costa Caribe. También realiza asesorías genéticas y charlas a las personas afectadas y a su grupo familiar.



Por el trabajo de su fundación, que tiene sede en el barrio San José de El Difícil y cuenta con siete voluntarios locales, Campo es la candidata por el Magdalena al Premio Cafam a la Mujer, el máximo reconocimiento nacional que se le otorga a las mujeres que lideran causas sociales en beneficio de sus comunidades, cuya ceremonia de entrega es este miércoles 7 de marzo en el Teatro Cafam de Bellas Artes, en Bogotá.

Su labor no ha sido fácil porque no cuenta con recursos ni apoyo estatal. Después del reportaje de Séptimo Día, Campo realizó una campaña para recoger fondos con el fin de trasladar a 17 miembros de la familia Oviedo Oviedo a Bogotá, donde fueron valorados por especialistas del Departamento de Genética y Neurología de la Universidad Nacional y los más enfermos recluidos en la Fundación Cardioinfantil y el Hospital Universitario de la Samaritana.



El diagnóstico de la enfermedad de Huntington no fue inmediato. El análisis de sangre que se hace para determinar si se tiene el gen defectuoso es muy costoso y, según Campo, la Universidad Nacional no disponía de recursos. No obstante, a través de un convenio con la Universidad Autónoma del Caribe y unos contactos que hizo el doctor Barrios lograron hacérselos.



Dos años después de la visita a la capital del país, los Oviedo Oviedo se convirtieron en la única familia atendida por la Fundación que tiene confirmación diagnóstica de la enfermedad de Huntington.

Proyectos

La Fundación ha involucrado a la academia para investigar las enfermedades raras en la región Caribe, para lo cual ha suscrito convenios no solo con la Autónoma del Caribe, sino también con la Universidad del Norte, la Simón Bolívar y próximamente con la Universidad Metropolitana.



“Hemos trabajado en dos proyectos, uno sobre la calidad de vida de las personas afectadas con la enfermedad de Huntington y otro de resonancias magnéticas para estudios de volumetría para enfermos de Huntington, con el apoyo de Colciencias y la Universidad Autónoma del Caribe. Actualmente estamos trabajando en un proyecto sobre redes sociales comunitarias en los cuidadores”, expresó Campo.



También lidera el proyecto Abrazos, una iniciativa de Factor-H, plataforma internacional con enfoque social para ayudar a familias afectadas por la enfermedad de Huntington en Latinoamérica, que en el Magdalena está dirigido a niños menores de 12 años que son hijos de enfermos.



Estos menores son apadrinados por personas de todo el mundo, que aportan dinero durante un año para que reciban atención médica, educativa y de protección. Además, dos veces al año realizan un encuentro con actividades lúdico recreativas en una ciudad diferente.



Actualmente hay 25 niños beneficiados, de los cuales dos niñas fueron vinculadas a un programa de protección porque debido a la enfermedad de su mamá estaban en una situación de vulnerabilidad. Las menores fueron entregadas a una tía materna, que recibe una manutención mensual para su cuidado.



Aunque el trabajo de Campo ha sido con las uñas ha logrado mejorar la calidad de vida de muchas familias en la región Caribe. El pasado 18 de mayo asistió a una audiencia con el Papa Francisco en el Vaticano, en compañía de las dos cuidadoras de los enfermos de la familia Oviedo Oviedo.



“El Papa nos ayudó a visibilizar la enfermedad a nivel mundial. Fue un momento muy emotivo. En el auditorio había unas 1.000 personas representando la enfermedad de Huntington. Esa audiencia nos ha permitido interesar a donantes, estamos trabajando unos proyectos de alto impacto que apuntan a mejorar la calidad de vida no solo de los afectados, sino de la comunidad en general”, dijo Campo.



El pasado 23 de febrero se reunió en Santa Marta con una neuropsicóloga e historiadora australiana Therese Alting, quien vino a conocer los casos de la enfermedad de Huntington en el Magdalena. Al día siguiente acompañó al doctor Barrios en la valoración clínica de varios pacientes que llegaron de distintos departamentos del Caribe.



Para Campo su mayor satisfacción como persona y profesional es ayudar a los afectados con enfermedades raras o huérfanas. “Cuando yo los vea que pueden producir, que tengan una vivienda digna, que no les falte el alimento, que conozcan la enfermedad y que prevengan seguir ampliando el gen, habré cumplido la meta”, dijo.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA