Barrancabermeja se moviliza para exigir modernización de refinería

El parque Camilo Torres de la ciudad de Barrancabermeja se convirtió en el punto de encuentro de cientos de manifestantes de diferentes sectores sociales que se unieron a la marcha promovida desde la administración municipal y la Unión Sindical Obrera (USO) para insistir en el plan de modernización de la refinería que fue suspendido en 2016 por Ecopetrol, aduciendo la crisis del petróleo y la falta de recursos por la costosa inversión realizada en la Refinería de Cartagena (Reficar).

Según los promotores, con la protesta que llegará hasta las instalaciones de la planta, se busca evitar que la estatal petrolera chatarrice el complejo por la no actualización de su equipamiento y tecnología, sin embargo, la compañía niega que eso vaya a suceder.

El alcalde del municipio santandereano, Darío Echeverri, señaló que después de la movilización ciudadana, que contó con el apoyo de líderes religiosos y de varios movimientos políticos, se contempla la posibilidad de convocar un paro cívico indefinido.



Un Comité Cívico Popular ya inició la recolección de firmas para la realización de un cabildo abierto que le dé piso jurídico a una posible parálisis de actividades en el puerto petrolero.



De acuerdo con Eduardo Díaz, presidente del Comité de Gremios de Barrancabermeja, la crisis por la que atraviesa la ciudad se refleja en una cifra del desempleo que estaría en más del 23 por ciento, la informalidad es del 55 por ciento, y una baja en la inversión foránea del 44 por ciento.



“La economía de la ciudad se vino a pique. Por eso, frente al proyecto de modernización Barrancabermeja está unida en una sola voz y es exigir que se cumpla con lo prometido”, dijo el líder gremial.



El Alcalde asegura que si bien Ecopetrol no ha dicho que no va a desarrollar un plan de modernización, que tomaría unos siete años, en la agenda de la compañía antes del año 2020 este no está contemplado para ejecutarse.



Añade que “fueron ellos mismos, tras revisar unos estudios técnicos, los que dijeron que si no se modernizaba rápidamente la refinería entraba en obsolescencia y no sería competitiva, por esa razón en el 2011 la Junta Directiva aprobó los recursos iniciales para empezar el proyecto de modernización”.



Si bien se reconoce que la empresa le ha hecho inversiones a la planta, estas se han destinado para los mantenimientos, pero no para efectos de la competitividad que requiere a futuro.



