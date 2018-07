Mar de leva inundó a cuatro barrios en Ciénaga

Tremendo susto se llevaron los habitantes del municipio de Ciénaga con el fenómeno que provocó que el mar se desbordara e inundara a la población.



La Defensa Civil precisó que a eso de las 10:00 de la noche de manera repentina se presentó un fuerte oleaje que obligó a activar el sistema de gestión del riesgo en el municipio.

El reporte oficial indica que la emergencia afectó los barrios Brisas del Mar, Mar de Plata, Nancy Polo y Costa Verde, allí las calles quedaron cubiertas de agua y aunque no hubo daños materiales ni lesionados, el miedo fue grande entre las familias, las cuales no pudieron dormir ante el temor por la ocurrencia de un Tsunami por el tamaño que alcanzaron las olas.



La alerta se mantuvo durante dos horas aproximadamente, en ese lapso de tiempo las autoridades y organismo de socorro asistieron a la comunidad, aplicando el protocolo de intervención en este tipo de casos.



El director de la Defensa Civil, Mayor Eduardo Vélez aclaró que se trató de un fenómeno meteomarino que normalmente es provocado por los cambios de climas, corrientes marinas o fuertes vientos. No obstante “serán las autoridades marítimas, quienes de acuerdo al análisis y los estudios que hagan, determinarán las razones exactas que ocasionaron el mar de leva”.



Agregó que “no descartamos que este tipo de situaciones se repitan en las horas siguientes, así que debemos estar muy pendientes al comportamiento del mar”.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO