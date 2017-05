Cartagena le cierra las puertas a congreso de pornografía

Afectaciones a la moral pública y a la imagen de la ciudad son los principales argumentos del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, para pedir la cancelación del Latin America Adult Business Expo, el encuentro que convoca a profesionales de la industria de la pornografía y el cual está programado para los días 10, 11 y 12 de julio en el centro de convenciones de la ciudad.

Al término de un consejo de seguridad, llevado a cabo este martes, el mandatario distrital dio instrucciones a su secretario del Interior, Fernando Niño, para que se contacte con el Centro de Convenciones Julio César Turbay y pida la cancelación del evento, que llega a su cuarta versión y que tendrá a invitados como la actriz porno colombiana Esperanza Gómez y a una larga lista de protagonistas de la industria del entretenimiento para adultos.



“No vamos a prestar nuestro centro histórico y nuestros monumentos y a toda la ciudad para este tipo de industria. Cartagena debe ser reconocida por otros temas. El centro tiene un valor enorme y tenemos que protegerlo”, afirmó Duque.



El personero de la ciudad, William Matson Ospino, señaló que, por principios, no comparte este tipo de entretenimiento, pero que la ciudad no puede cerrarle las puertas a un evento privado de una industria mundial que mueve millonarios dividendos al año y que nada tiene que ver con los problemas locales ni con la moral.Las iglesias cristianas convocaron para este viernes a una jornada de arrodillatón, que se llevará a cabo en la plaza de la Aduana, y en la cual prometen orar para evitar que el evento se realice.

“Oficialmente no se ha radicado el permiso para la realización de este evento, que no es conveniente para la ciudad, hay que mantener la moral, las buenas costumbres”, sumó el secretario del Interior, Fernando Niño.



Richard Bedoya, organizador del Latin America Adult Business Expo, en declaraciones a la radio local, aseguró que se trata de un evento privado que no promueve la prostitución ni la pornografía.



“Este no es un evento abierto al público y no se presentan espectáculos. Este es un encuentro de profesionales de la industria del entretenimiento para adultos, al cual llegan productores y expertos para ruedas de negocios en un mercado emergente y creciente en todo el mundo. No fomentamos la prostitución, lo que buscamos es acabar con el mercado clandestino”, explicó Bedoya.



