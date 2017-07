Mano robótica perfeccionada por un cucuteño

Con una aguda capacidad para detectar los detalles difíciles de percibir a simple vista, el cucuteño Édgar Giovanni Leal inventó un entramado de sistemas inteligentes y de circuitos eléctricos que abarata y acorta los procesos de fabricación de una mano robótica.



Generalmente, una prótesis de este tipo, ofrecida por uno de los grandes fabricantes (con sede en Inglaterra), cuesta alrededor de $ 240 millones. Pero, con la incorporación de microprocesadores y la adquisición de maquinaria colombiana en todo el proceso de ensamblaje, la mano artificial de Leal, con un peso de 470 gramos, se logró cotizar en el mercado por un monto cercano a los $30 millones.

Asimismo, este producto, que está cubierto por una capa de fibra de carbono, tiene una batería igual de resistente a la de dos iPhones 6 (4.400 miliamperios/hora), se puede recargar con un cable micro-USB y su carga dura hasta 2 semanas, gracias a un sistema de ahorro de energía.



“A corto plazo, la idea es concluir pruebas, llevarlas a cabo y establecer una alianza con entidades locales para llevarlo a una vía comercial. No tengo afán en eso, pero mi interés es hacerles bien a las personas que lo necesitan. A largo plazo, quisiéramos contratar ingenieros de la región y generar industria a través de la aplicación de estas nuevas tecnologías”, aseguró Leal, quien se graduó de ingeniero de sistemas de la Universidad de los Andes, en Bogotá.



La prótesis creada por este cucuteño, de 25 años, tiene 17 cm de largo y 8 de ancho, además de cuatro dedos mecánicos que se comunican a través de un complejo sistema de sensores. También hay una unidad de procesamiento cuya función es generar un entorno inteligente que estimule movimientos a escala humana.



“Algunos profesores me propusieron que construyera un componente alto en software, sin tanta robótica. Así fue como propuse, más que una máquina, una especie de interfaz para controlar un robot de forma natural. En ese momento me dijeron que por ahí era el asunto”, relató Leal.



Aunque este proyecto no ha finalizado sus etapas de creación, ya se corrigió un ruido emitido cuando alguno de los ejes imprimía movimiento y se hicieron ajustes en las 15 piezas que componen su estructura, para generar gestos manuales más naturales y espontáneos.



Con el respaldo de una empresa familiar de soluciones informáticas, llamada Tns Software, esta iniciativa apunta a beneficiar a las 33.000 personas con limitaciones físicas que hay en el departamento de Norte de Santander, así como a la población que perdió alguna de sus extremidades superiores al activar una mina antipersonal.



