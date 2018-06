Manizales Diversa, una semana para la inclusión y la integración

26 de junio 2018 , 09:49 a.m.

Con la intención de reunir a diferentes comunidades de la ciudad, organizaciones, colectivos, instituciones públicas y privadas desarrollarán la iniciativa ‘Manizales Diversa’.

Desde ayer y hasta el próximo sábado se realizarán actividades académicas, culturales y recreativas para reconocer no solo a la población LGBTI, sino a varias comunidades que han sido excluidas como los discapacitados físicos, los abuelos en condición de abandono, los habitantes de calle y los migrantes venezolanos.



Liliana Pinilla Gallego, representante de la Fundación Fe y Alegría y promotora del evento, aseguró que la iniciativa quiere además trasformar el concepto que tiene la sociedad sobre la palabra diversidad, que está usualmente ligada a la identidad o preferencia sexual. “A nivel nacional hay muchas iniciativas en el tema, pero todas enfocadas solo en la comunidad LGBTI. En este caso lo que queremos mostrar es que todos somos diversos por el solo hecho de ser personas diferentes”.



Pinilla agregó que se tendrán discusiones sobre otros temas que son motivo de discriminación como la lactancia en sitios públicos y la presencia de venezolanos, además de analizar la situación de la ciudad en lo que respecta a violencia, migración y trata de personas derivadas de la situación del vecino país.



En teatros, parques y auditorios de la ciudad se tendrán actividades que incluyen exposiciones artísticas de invidentes, actividades deportivas con jugadores paralímpicos y una ciclo ruta. Además, habrá un zoo picnic para las mascotas y mingas comunitarias en varios barrios de la ciudad.



La Alcaldía Juvenil, en cabeza de Sergio Daniel Gaviria, recordó que la actividad tiene el objetivo no solo de integrar, sino de educar. “No es solo actividades culturales, también es un ejercicio pedagógico. Tenemos componentes académicos, conversatorios con expertos para que se entienda la diversidad cómo deber ser y en los términos adecuados. No es importante solo por lo que significa en materia cultural, sino por lo que representa construir ciudadanía a través de la formación de las personas".Dos de las actividades más esperadas son la obra de teatro Porque la calle es de guapas, una puesta en escena donde mujeres que laboran en ese sector de la ciudad representarán lo que significa la discriminación a causa de la identidad sexual. Y Proyecto ciego, una exposición fotográfica de la fundación Abre tus ojos, que presentará las imágenes que captaron varios de sus miembros a pesar de su discapacidad.

Que sea institucional

La organización del evento que lidera la Fundación Fe y Alegría, la Alcaldía Juvenil, Manizales Campus Universitario, El Cinde y el Instituto de Cultura y Turismo, coordinó con cerca de 50 colectivos comunitarios y 20 entidades públicas y privadas los recursos para esta actividad que espera congregar a más de tres mil personas y con esas cifras poder constituirse como una propuesta de ciudad que se realice cada año.



“No queremos quedarnos en el activismo, la idea es seguir trabajando y convertirnos en una organización que promueva el evento y la educación de forma permanente y convertir a Manizales en una ciudad con verdaderas puertas abiertas. Tenemos la intención de llegar también a municipios de Caldas y por qué no extendernos por todo el país”, comentó Pinilla Gallego.



La información sobre la programación puede consultarse en las redes sociales de la administración municipal y en el evento de Facebook Manizales Diversa.