Manipuladores del PAE en Santander reclaman por pagos atrasados

Proveedores y manipuladores de alimentos del Plan de Alimentación Escolar para 82 municipios no certificados en Santander, protestaron este martes frente a las instalaciones de la Gobernación en ese departamento para reclamar el pago de insumos y de los salarios de varios meses de trabajo que tiene pendiente por cancelar el operador.

“Desde el año 2014 se han venido presentando inconvenientes en la ejecución de los contratos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), los cuales han terminado afectando a quienes hemos prestado servicios y laborado para las entidades contratistas o para los pequeños y medianos proveedores de las mismas”, indicaron los manifestantes en un comunicado.

Según denuncian, en relación al segundo semestre del año 2017, donde figura la Unión Temporal Alimentando Santander como empresa operadora del PAE, se necesita un desembolso cercano a los 26 mil millones de pesos para poder saldar los ingresos de los trabajadores y los proveedores.



Sin embargo, desde la Secretaría de Educación departamental se argumenta que a la fecha solo está en trámite el pago de más de 4 mil millones de pesos, en un contrato que ronda los 32 mil millones de pesos, porque la empresa contratista encargada de la ejecución del PAE durante 74 días de calendario escolar, no ha suministrado la documentación necesaria para realizar los giros correspondientes a los meses adeudados.

La Unión Temporal Alimentando a Santander 2017, operador del PAE del segundo semestre de la vigencia del 2017, no ha entregado la totalidad de la documentación necesaria para la verificación del pago

“El saldo que no se ha pagado de estos meses obedece a que la Unión Temporal Alimentando a Santander 2017, operador del PAE del segundo semestre de la vigencia del 2017, no ha entregado la totalidad de la documentación (planillas y certificados) necesaria para la verificación del pago por parte de la supervisión”, aseguró la Secretaria de Educación departamental, Doris Gordillo.



La funcionaria dejó claro que está presta a desembolsar el dinero que se debe en cuanto el operador entregue las más de 150 certificaciones, entre otros documentos, que soporten la gestión en los últimos meses del calendario escolar del 2017.



Entre tanto, instó a los sujetos afectados por la no cancelación de los salarios desde el año 2014 a presentar las acciones legales en contra de las empresas contratistas que estuvieron suministrando el servicio durante estos periodos y que ya liquidaron, puesto que debieron estar a paz y salvo en todas sus obligaciones para culminar su operación.



BUCARAMANGA