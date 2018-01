Piden desalojo de venezolanos que viven en canchas de Cúcuta

Apostados en vías principales del barrio Sevilla, en Cúcuta, residentes de ese sector le exigieron este lunes a las autoridades locales que se adelante el desalojo inmediato de los ciudadanos venezolanos que han llegado a esa capital y se refugian principalmente en la cancha de esa zona, escenario que por haberse convertido en hogar de los migrantes fue bautizada como el ‘Hotel Caracas’.

De acuerdo con el reciente censo realizado por la Alcaldía de Cúcuta, que reveló datos sobre la crisis humanitaria que se vive en la ciudad fronteriza con Venezuela, en ese ese solo sector se encuentran ubicados 615 nacionales del vecinos país.

Según los miembros de la comunidad, la presencia de los extranjeros ha generado malestar, especialmente por los problemas de insalubridad que ha desatado el alto número de personas, quienes realizan sus necesidades fisiológicas en los alrededores del lugar. Asimismo, denuncian que la situación se ha convertido en foco de inseguridad.



También reclaman la recuperación del espacio deportivo para el disfrute de los residentes del barrio y de los estudiantes de colegios vecinos, que con el regreso a clases requieren las instalaciones.

En la cancha de Sevilla, centenares de venezolanos han encontrado refugio. El lugar fue bautizado por esa población como 'Hotel Caracas'. Foto: Cortesía Alcaldía de Cúcuta

El alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, quien arribó al sitio de la manifestación donde los ánimos se caldearon y se requirió la intervención de Escuadron de Antimotines de la Policía (Esmad), le pidió a la comunidad dos días para realizar un desalojo progresivo de los venezolanos que se tomaron el sitio desde hace seis meses.

Le estoy diciendo que me den dos días, lunes y martes para que ellos se desplacen de acá. (…) vamos a hacer el desalojo, pero tampoco los podemos atropellarlos, agarrarlos o pegarles FACEBOOK

TWITTER

“Hay que entender a la comunidad que está cansada, porque ellos tienen más de seis meses de estar acá. No se pueden utilizar los escenarios deportivos. Le estoy diciendo que me den dos días, lunes y martes para que ellos se desplacen de acá. (…) vamos a hacer el desalojo, pero tampoco los podemos atropellar, agarrarlos o pegarles, somos dos países hermanos y no podemos dar este espectáculo que estemos agrediendo a los venezolanos”, dijo el mandatario.

Rojas Ayala señaló que quienes tengan su pasaporte y documentos en regla les ayudarán para que movilicen y sigan con su ruta al lugar de destino, y quienes no, deberán salir del país.

Entidades vienen adelantando operativos para el desalojo del escenario deportivo. Foto: Cortesía Alcaldía de Cúcuta

“Hay que esperar porque no podemos hacer más nada y si no, a la Policía le tocará poner el orden correspondiente”, precisó el alcalde, quien finalmente en conjunto con la Defensoría del Pueblo, acordó con la comunidad del barrio Sevilla que el miércoles la cancha estaría desocupada.



BUCARAMANGA